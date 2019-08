Verkeersremmers ter hoogte van de Vrijboom Timmy Van Assche

06 augustus 2019

16u37 0 Oudenburg Aan de Molenhoek, ter hoogte van de Vrijboom, zullen enkele verkeersremmende maatregelen genomen worden zodat het verkeer er trager en vooral veiliger verloopt. Deze beslissing kwam na een gesprek met verschillende buurtbewoners. Dat melden schepen Gino Dumon (sp.a) en burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

“Half juli werd de Ettelgemsestraat en de Dorpsstraat een voorrangsweg en werd alle voorrang van rechts afgeschaft”, zegt schepen van Mobiliteit Gino Dumon. “Aan het kruispunt van de Molenhoek, ter hoogte van de Vrijboom, dient er al langer voorrang gegeven te worden aan de auto’s die vanuit Oudenburg gereden komen. Toch wordt er op dit smalle doorgangspunt vaak te snel gereden, waardoor we enkele verkeersremmende maatregelen zullen nemen. Hiermee willen we het verkeer trager en vooral veel veiliger laten verlopen.” Burgemeester Anthony Dumarey besluit: “Heel wat Oudenburgnaars die dit punt vaak passeren, hebben de gevaarlijke verkeerssituatie ter hoogte van de Vrijboom aangekaart. Samen met hen hebben we een oplossing gezocht. De voorrangsborden werden vernieuwd en er zal een ingreep in het wegdek gebeuren zodat iedereen zich op een veilige manier kan verplaatsen.”