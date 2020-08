Vanaf vrijdag tóch kermis in Oudenburg: “We kunnen die perfect coronaproof organiseren” Timmy Van Assche

11 augustus 2020

14u38 0 Oudenburg Door de stijging van het aantal coronabesmettingen laat het stadsbestuur van Oudenburg geen enkel evenement doorgaan, behalve de kermis naar aanleiding van 15 augustus. “We zijn ervan overtuigd dat we een coronaveilige kermis kunnen organiseren”, zegt schepen Romina Vanhooren (Open Vld).

Vanaf vrijdag 14 augustus kan je op de Markt van Oudenburg weer eendjes vissen, een ritje maken op de draaimolen of met botsauto’s rijden. De kermis zal open zijn tot en met maandag 17 augustus, telkens van 15 tot 22 uur. Voedsel of drank op de kermis zelf consumeren, is niet mogelijk. Maar bijvoorbeeld oliebollen meenemen, kan wel.

Stippen

“Er werd, net als voor de woensdagnamiddagmarkt, een circulatieplan uitgewerkt met eenrichtingsverkeer”, zegt schepen Vanhooren. “Zowel standhouders als bezoekers vanaf 12 jaar moeten verplicht een mondmasker dragen. We voorzien zelf handgel aan de in-en uitgang(en) en ook de social distancing moet gerespecteerd worden. Daarom plaatsen we opnieuw de nodige stippen aan de kraampjes. We willen de Oudenburgse kinderen niet alles ontnemen. We hopen hen dan ook op deze manier toch wat plezier in eigen stad te gunnen.”

De periode rond 15 augustus is altijd drukke in Oudenburg. “De internationale rommelmarkt, die jaarlijks duizenden bezoekers verwelkomt, werd al afgelast en ook andere festiviteiten tijdens de kermisweek moesten we noodgedwongen annuleren”, geeft burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) mee. “Na overleg met mijn collega-burgemeesters heb ik beslist om de kermis voor onze jongste inwoners toch te laten doorgaan, uiteraard op een veilige en verantwoorde manier. In naburige gemeenten hebben er al op een veilige manier kermissen plaatsgevonden, dus ik ben ervan overtuigd dat dit in Oudenburg ook zal lukken. We rekenen erop dat iedereen alle regels correct naleeft.”