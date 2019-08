Vanaf november gratis wifi op verschillende locaties

in de stad Timmy Van Assche

07 augustus 2019

16u46 6 Oudenburg Het schepencollege gaat met het bedrijf CityMesh in zee voor de gratis wifi in de Arnoldusstad. Het wordt vanaf november op tal van plaatsen in de stad mogelijk om gratis te surfen.

“Begin dit jaar kondigden we al aan snel werk te willen maken van publieke en openbare wifi op strategische plaatsen in onze stad”, steekt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) van wal. “De afgelopen maanden werden verschillende leveranciers gecontacteerd om hun aanbod voor te stellen. We kozen voor CityMesh. Er wordt vanaf november wifi voorzien ter hoogte van de markt, zaal IpsoFacto, het stadhuis en de sportsite. Toegankelijk internet is steeds meer een basisrecht voor iedereen. Met CityMesh gaan we een samenwerking aan voor 5 jaar met een ambitieus bedrijf met kennis van zaken. Zo voorziet het ook de publieke wifi van de stad Antwerpen.” Het wifisignaal heeft een bereik van zo’n 300 meter, waardoor alle wifipunten samen een groot oppervlak bestrijken. Het internetproject kost 15.000 euro per jaar. Eerder al kreeg Oudenburg een éénmalige Europese subsidie van 15.000 euro voor een publiek internetproject.