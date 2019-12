Van nieuw Sociaal Huis tot hondenloopweides en nieuw recyclagepark: 10 opmerkelijke punten uit het meerjarenplan Timmy Van Assche

16 december 2019

18u16 0 Oudenburg Coalitiepartners Open Vld, sp.a en N-VA hebben hun meerjarenplan voor de periode 2020-2025 voorgesteld. Woensdagavond zal de gemeenteraad zich buigen over het document dat 16 beleidsdoelstellingen, 54 actieplannen en 151 acties telt. De bestuurspartijen willen maar liefst 14,2 miljoen euro investeren in de stad. Begin 2020 komt het volledige meerjarenplan op de stedelijke website. Op zaterdag 1 februari 2020 om 10 uur is er een infomoment voor de inwoners in zaal Ipso Facto. Wij pikken er nu al de 10 opvallendste punten uit.

1. Renovatie Abdijhoeve

Het stadsbestuur trekt zo’n 2,8 miljoen euro uit voor de renovatie van de historische Abdijhoeve. Het opfrissen van de Arnolduszaal zal 35.000 euro kosten, maar de eigenlijke renovatie van de hele site meer dan 1,7 miljoen euro. De aanpak van het voormalige hotel en resterende werken zouden zo'n 1 miljoen euro kosten. “Er komen een nieuwe raadszaal en polyvalente zaal voor bijvoorbeeld huwelijken. Verder zullen er twee horecazaken op de site huizen: een tearoom en bistro met zonneterras. In de oude duiventil kunnen expo’s plaatsvinden, ook het oude wagenhuis wordt gerestaureerd. Een specifieke werkgroep en architecten worden nauw bij het project betrokken”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

2. Herinrichting stadhuis

Het stadhuis in de Weststraat en zijn omgeving worden stevig aangepakt. In de raadszaal zullen bureaus ingericht worden. “Op het huidige terras komt een schepenlokaal en vergaderzaal”, zegt Dumarey. Inclusief een ferme lik verf zal dit project in totaal zo'n 220.000 euro kosten.

3. Leerbare kernen

Voor deelgemeente Roksem wordt een masterplan opgemaakt (250.000 euro), waar basisschool de Tandem een nieuwe school plant en enkele woonprojecten worden opgetrokken. In Westkerke komen via WoonWel sociale huurwoningen, een speelstraat en opgesmukt parochiaal centrum. Meer dan 5 miljoen euro moet dienen om de hele dorpskern van Ettelgem te doen herleven. “Er is nood aan een nieuw schoolgebouw, dorpshuis, polyvalente zaal, kinderopvang, betere invulling van het betonnen Esenthoplein en nieuw wegdek in de Dorpsstraat”, zegt Dumarey. “We zullen architecten en studiebureaus de opdracht geven om een visie te ontwikkelen, samen met de bewoners.” Oudenburg krijgt voor dit project ook 1,7 miljoen Vlaamse subsidies.

4. Wegenwerken

Meer dan 3,1 miljoen euro gaat naar wegenwerken. Daartoe behoren de heraanleg van de Mandelwijk (1,98 miljoen euro) en het verwijderen van de defecte fontein op de Oudenburgse Markt (50.000 euro). “De Markt wordt vlakker gemaakt, wat praktischer is voor de marktkramers en organisatoren van evenementen”, stelt de burgemeester. “Er sneuvelen geen parkeerplaatsen.” 114.000 euro gaat naar het herstel van voetpaden, 934.000 euro dient om wegen te herstellen.

5. Twee hondenloopweides

Er komen niet één, maar meteen twee loopweides voor honden. “De ene komt in Plassendale, de andere bij het Ettelgheem”, zo meldt bevoegd schepen Gino Dumon (sp.a). “De stad trekt 45.000 euro uit voor de inrichting ervan. We hopen hier volgend jaar al mee klaar te zijn.” In Ettelgem komen ook de eerste volkstuintjes van Oudenburg.

6. Centrummanager

Om de lokale handel beter te promoten, wordt ook een centrummanager aangeworven of ‘city marketeer’, geeft schepen Stijn Jonckheere (N-VA) mee. “We gaan ook de lokale landbouwers en hun producten meer in de verf zetten met een thematische markt en de landbouwraad beter bij het beleid betrekken.”

7. Nieuwe sociale site

De sociale diensten van de stad zijn nu ondergebracht in huis Vanderheyde, naast het nieuwe dienstencentrum. Maar dat huis is sterk verouderd en niet functioneel ingericht. Het pand wordt afgebroken. “Via een publiek-private samenwerking komt een nieuwbouw waarbij de stad de gelijkvloers zal inpalmen voor de sociale diensten. Erboven komen privéwoningen. Voor de inrichting trekt de stad 150.000 euro uit, de eigenlijk bouw zal ons niks kosten”, zegt schepen Romina Vanhooren (Open Vld).

8. Investeren in sport

Er wordt flink wat geïnvesteerd in infrastructuur, zo stelt schepen Ulrike Vanhessche (sp.a). “De sporthal krijgt een overdekte fietsstalling (6.000 euro) en we bouwen een openlucht fitness uit (24.000 euro)”, zegt ze. “De sporthal krijgt een omnisportveld (25.000 euro) en de verlichting van voetbalclub White Start wordt vervangen (25.000 euro). Zowel bij White Star als bij VK Ettelgem zullen we duurzame installaties aanbrengen, zoals zonnepanelen (100.000 euro).”

9. Verhuis recyclagepark

Naar het einde van de legislatuur zal het recyclagepark verhuizen van de Bekestraat naar industrieterrein Steengoed. De aanleg en inrichting zullen zo’n 1,7 miljoen euro kosten, geeft schepen Dumon mee.

10. Daling algemene belasting

Oudenburg telt al zo'n twintig jaar een algemene belasting. Die zal nu dalen. Gezinnen zullen 106 euro betalen in plaats van 110 euro, alleenstaanden 53 euro in plaats van 100 euro. Gezinnen aan verminderd tarief tellen 78 euro neer en niet langer 80 euro, alleenstaanden aan verminderd tarief 50 euro - een daling van 20 euro.