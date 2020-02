Vaartstraat, waar veel ongevallen gebeuren, krijgt middengeleider Timmy Van Assche

14 februari 2020

12u51 0 Oudenburg Nog dit jaar komt er een snelheidsremmende middengeleider in de Vaartstraat (N358) in Oudenburg. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) bevestigt de ingreep.

Begin januari nog was er nog een zwaar ongeval in de Vaartstraat tussen het Oostendse hinterland en Nieuwpoort. “De weg staat op de lijst van gevaarlijke punten in Vlaanderen die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zo snel mogelijk wil aanpakken”, laat Maertens weten. “Tussen 2014 en 2017 gebeurden er 32 ongevallen op de N358 in Oudenburg. Daarbij vielen er 27 lichtgewonden en vijf zwaargewonden. Onder de slachtoffers waren er negen fietsers, vijf bromfietsers en vijf motorrijders. Tien andere gewonden reden met een personenwagen en één persoon verplaatste zich met een lichte vrachtauto”, weet het parlementslid. “Extra snelheidsremmende maatregelen waren nodig. Een middengeleider kan een oplossing bieden.” De werken gebeuren in combinatie met geplande rioleringswerken van Aquafin. Stijn Jonckheere, schepen in Oudenburg namens N-VA, reageert tevreden. “De middengeleider in de Vaartstraat zal er voor zorgen dat chauffeurs hun snelheid moeten matigen. Daarnaast vragen we ook nog maatregelen verder in de Stationsstraat, zoals een trajectcontrole.” Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) bevestigt intussen. “AWV heeft een budget vrijgemaakt van zo’n 867.000 euro, wij als stad passen nog eens ongeveer 200.000 euro bij. De snelheidsremmers komen verspreid over het tracé langs de Vaart, tussen de Gistelbrug en de Jeneverpiete.”