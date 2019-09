Unizo organiseert samen met handelszaken modeshow in Ipso Facto Timmy Van Assche

17u49 0 Oudenburg Op vrijdag 20 september om 20 uur organiseert Unizo het mode-event ‘Fashion on the Catwalk’. Hiervoor wordt samengewerkt met verschillende handelszaken van de stad. Cultuurcentrum Ipso Facto vormt het decor.

De vraag voor een modeshow gaat uit van de Oudenburgse handelaars. Als belangengroep was Unizo snel enthousiast. “Veel klanten spraken ons aan dat er wel nood was aan een modeshow. Er is altijd veel interesse voor het evenement van Best Pittig, maar dat is voor leden en met beperkte deelname”, laat Pascale Defevere weten. “Het wordt op 20 september een wervelende show”, klinkt het enthousiast. Mannequins zullen onder andere schoenen, kledij, lingerie en nachtmode showen, aangevuld met accessoires zoals handtassen, juwelen en brillen. Oudenburgse kappers zullen de modellen dan ook van een perfecte haartooi voorzien. Ter aanvulling passeren ook huishoudartikelen en bloemen de revue. Studio 2 verzorgt klank en licht. Kaarten zijn te koop bij de deelnemers en kosten 15 euro, twee drankjes inbegrepen.