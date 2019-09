Uniek: beklim de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk tijdens Open Monumentendag Timmy Van Assche

03 september 2019

18u30 2 Oudenburg Dit jaar zet de stad Oudenburg drie monumenten in de kijker tijdens Open Monumentendag op zondag 8 september: de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de Witte Molen en ’t Spaans Tolhuis.

“De Onze-Lieve-Vrouwekerk in het centrum van Oudenburg stelt de deuren open van 14 tot 17 uur. Hier krijg je uitleg over de restauratie van de gebrandschilderde glasramen, een rondleiding in de kerk zelf om 14, 15 en 16 uur. Als kers op de taart kan je de monumentale toren beklimmen”, zegt cultuurschepen Stijn Jonckheere (N-VA). Nog een blikvanger is 't Spaans Tolhuis langs het jaagpad naast de vaart Oostende-Brugge in Plassendale. Je kan er tussen 10 en 18 uur terecht voor een uitleg over de restauratie en een tentoonstelling van de archeologische vondsten. Tussen 14 en 18 uur kan je ook een bezoek brengen aan de Witte Molen in Roksem, op de hoek van de Zeeweg en Ossenweg. Ook hier is een terras met drankjes aanwezig aan de voet van de molen. Alle activiteiten zijn gratis.