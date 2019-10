Uitgestelde scholenveldloop wordt komende woendag toch afgewerkt Timmy Van Assche

14 oktober 2019

13u46 0 Oudenburg Op dinsdag 1 oktober viel de jaarlijkse scholenveldloop letterlijk in het water. Aanstaande woensdag kunnen de kinderen alsnog hun loopschoenen aantrekken.

Het stadsbestuur van Oudenburg organiseert jaarlijks een scholenveldloop waarbij alle leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar hun beste beentje voor zetten. Dit jaar stond de 31ste scholenveldloop gepland op dinsdag 1 oktober. Het weer besliste daar echter anders over. Wegens de felle regenbuien werd beslist om de loop uit te stellen. De kinderen kunnen dus nog heel eventjes trainen om op woensdag 16 oktober vanaf 9.20 uur in de voormiddag de race van hun leven te lopen. “Het was niet verantwoord om de kinderen in dergelijk weer te laten lopen", zegt schepen Ulrike Vanhessche (sp.a). “Daarom werd ’s morgens beslist om de scholenveldloop uit te stellen. We hebben altijd een reservedatum, maar dit lukte niet voor alle scholen. Dus moest een volledig nieuwe datum gezocht worden. Na wat puzzelwerk - want ook de scholen hebben heel wat activiteiten op het programma - vonden we gelukkig een moment dat voor iedereen past.”