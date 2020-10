Uitbaatster van ontbijt- en lunchadresje in Abdijhoeve is bekend Timmy Van Assche

05 oktober 2020

16u41 0 Oudenburg De stad heeft een concessionaris aangeduid om op de De stad heeft een concessionaris aangeduid om op de site Abdijhoeve een ontbijt- en lunchzaak uit te baten. Het gaat om Bar Trottoir van de onderneemster Charlotte Demarée. De Oudenburgse runt al drie jaar een gelijknamige foodtruck, maar was al langer op zoek naar een geschikte stek om op een vast adres haar horecading te kunnen doen. Eind 2021 zou de zaak openen.

Het stadsbestuur maakte al van bij het begin van de legislatuur duidelijk dat het in de Abdijhoeve een nieuwe ceremoniezaal en twee horecazaken wil onderbrengen. De eerste van twee horecazaken is nu ook bekend. “Om de concessies voor de horecazaken toe te wijzen, startten we een samenwerking op met het gerenommeerde advocatenkantoor Rasschaert”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

“Voor dit stadsbestuur was het uitermate belangrijk dat er kwalitatieve horecazaken kwamen die een langdurig engagement wilden aangaan. Voor de ‘kleinere’ horecazaak waren er aanvankelijk drie kandidaten. Gedurende de procedure waren er verscheidene vergaderingen waarbij onder andere businessplannen en ontwerpen werden besproken.”

Qua inrichting wil ik een industriële look combineren met een hoevestijl Charlotte Demarée van Bar Trottoir

En zo is het dus ‘Bar Troittoir’ geworden van de Oudenburgse onderneemster Charlotte Demarée. “Ik baat al drie jaar onder dezelfde naam een foodtruck uit en was al een tijdje op zoek naar een geschikt pand om een fysieke horecazaak uit te baten", vertelt Charlotte.

Per se in Oudenburg

“Ik wou per se in Oudenburg openen en niet in pakweg Oostende. Hier liggen namelijk nog mogelijkheden. Qua inrichting wil ik een industriële look combineren met een hoevestijl. We werken uitsluitend met verse, lokale en huisgemaakte producten. De menukaart zal zowat wekelijks wisselen en mensen kunnen hier straks terecht voor een lekker ontbijt, lunch en dessert. We grijpen, naast het aanbieden van kraakverse gerechten, ook terug naar echte klassiekers, zoals witte pens, smout, rillette en oude kazen. Ik kijk er ongelooflijk hard naar uit om hier te kunnen starten.” Binnen is er plaats voor 40 couverts, maar er is ook een terras voor nog eens zoveel personen.

Tweede horecazaak?

De stad neemt de renovatie van de Abdijhoeve op zich, Charlotte Demarée investeert in tafels, stoelen en verlichting, kortom de eigenlijke inrichting. “Ik ben erg tevreden dat er een geboren Oudenburgse de uitbating op zich zal nemen”, zegt burgemeester Anthony Dumarey.

“De concessie loopt voor 15 jaar en het concessiebedrag wordt progressief opgetrokken van 600 naar 800 euro om de uitbaters de kans te geven om de groeien. Die prijs is overigens correct en marktconform. Wie de tweede horecazaak - een brasserie-restaurant - zal uitbaten, maken we later deze maand bekend. De renovatie van de Abdijhoeve is volop bezig. We verwachten dat die in het najaar van 2021 zal afgerond zijn, zodat de horecazaken in eind 2021 kunnen openen. Het is onze ambitie om van de hele site een bruisend geheel te maken."