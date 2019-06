Tweede Roman Duo Race valt erg in de smaak: “Volgend jaar nieuwe editie” Timmy Van Assche

23 juni 2019

19u19 2 Oudenburg In domein De Kluiten namen maar liefst 120 koppels deel aan de Roman Duo Race. In het stralende weer overwonnen ze zestien obstakels.

De 240 deelnemers moesten onder meer over een container klimmen, een pittige puzzel oplossen of langs touwen naar boven klauteren. Er was keuze uit de afstand van vier of acht kilometer. Door het warme weer kreeg de wedstrijd extra cachet. “De opdrachten waren uitdagend, maar zeker doenbaar”, vertellen Charlotte Demarée en Jens Ballière, die bij hun eerste deelname meteen een twee plaats behaalden op de lange afstand. “Het was wel nodig om de ‘kietjes’ (kuiten, red.) goed in de smeren.” Niet alleen koppels, vrienden of vriendinnen konden een duo vormen, maar voor het eerst ook mama of papa en hun kind. Zo namen er veertig zulke duo’s aan de wedstrijd deel. Dat leverde leuke beelden op bij de aankomst. Incidenten waren er overigens niet, al moest één deelnemer met een verzwikte enkel afhaken.

Organisatoren Mivos en de Oudenburgse sportdienst blikken alvast tevreden terug. “Als je ziet welke sfeer hier heerst, dan mogen we spreken van een geslaagde editie”, vertellen schepen Ulrike Vanhessche (sp.a) en sportpromotor Brecht De Smedt. “Deze keer waren er al een aantal extra en andere obstakels. We blijven op dezelfde weg voortwerken en volgend jaar komt er een nieuwe editie.”