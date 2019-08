Tweede fase werken E40 start maandag: hinder tot herfstverlof, parking Westkerke gesloten Bart Boterman

22 augustus 2019

14u03 0 Oudenburg Op de E40 in Jabbeke, Oudenburg en Gistel wordt vanaf volgende week opnieuw ernstige hinder verwacht. De tweede fase van het structurele onderhoud van de snelweg richting Frankrijk gaat dan van start, meldt Agentschap Wegen en Verkeer. De werken zullen duren tot 25 oktober. Ondertussen sluit de snelwegparking van Westkerke en gaat die van Jabbeke opnieuw open ter vervanging.

Bij de werken op de E40 richting Frankrijk wordt het wegdek volledig vernieuwd, inclusief de fundering en de vangrails. De eerste fase van de vernieuwing, op grondgebied Jabbeke, vond voor de zomer plaats. Dat ging toen geregeld gepaard met files, op vrijdagen en verlengde weekends was het vaak tot een uur aanschuiven. Vanaf volgende week maandag starten de voorbereidende werken voor de tweede fase, het gedeelte vanaf Jabbeke over Oudenburg tot in Gistel.

Snelheidsbeperking

“Tijdens de voorbereiding, die tot donderdag duurt, zal er al hinder mogelijk zijn in beide rijrichtingen. Op maandag 2 september wordt de eigenlijke werfzone ingericht en starten de eigenlijke werken. Het verkeer richting Frankrijk moet dan via een doorsteek naar de andere kant van de snelweg. Een rijstrook richting het binnenland wordt ingekomen voor verkeer richting Frankrijk. Het verkeer richting binnenland heeft twee rijstroken. In de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur”, zegt Veva Daniëls van Agentschap Wegen en Verkeer.

Jabbeke opnieuw open

De parking in Westkerke in de rijrichting van Frankrijk is vanaf 2 september gesloten, voor de volledige duur van de werken. “Enkele dagen voordien geldt er al een parkeerverbod. De parking van Jabbeke gaat ter vervanging opnieuw open voor vrachtwagens. De politiecontroles die plaatsvinden op de parking Westkerke zullen tijdens de werken verschuiven naar de parking van Jabbeke. Het vaste bewakingsteam in Jabbeke wordt verdubbeld”, aldus Veva Daniëls. De afrit van Gistel blijft open.

De woordvoerster wijst erop dat de files kunnen oplopen tijdens weekends met mooi weer. “We raden toeristen die naar de Westkust gaan aan om met het openbaar vervoer te komen”, voegt Daniëls toe. De werken zullen 35 werkdagen in beslag nemen en moeten bij de start van het herfstverlof voorbij zijn.