Twee inbraken op dinsdagavond: ladder en stoel gebruikt om raam op eerste verdieping te forceren Bart Boterman

20 november 2019

09u24 0 Oudenburg In Oudenburg is dinsdag ingebroken in twee woningen, zowel in de straat Geneverpiete als in de Akkerstraat. Dat stelden de bewoners dinsdagavond vast, respectievelijk rond 18 uur en 20.30 uur.

De inbraken dateren vermoedelijk van overdag, toen de bewoners niet thuis waren. Volgens de politie Kouter betraden de inbrekers de woningen telkens via de eerste verdieping. Bij de woning in Geneverpiete werd een terrasstoel gebruikt om een raam op de eerste verdieping te forceren. De woning werd doorzocht, maar op het eerste zicht werd niets gestolen.

Bij de woning in de Akkerstraat namen de dieven een ladder en forceerden ze eveneens een raam op de eerste verdieping. Uit het huis werd geld gestolen. De politie Kouter is een onderzoek gestart. Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.

In de Merelstraat en de Coussestraat in Jabbeke en de Ettelgemstraat in Zerkegem werd maandag al ingebroken. Telkens konden de dieven echter geen buit maken.