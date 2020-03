Twee gewonden bij zware crash op E40 in Oudenburg Mathias Mariën

21 maart 2020

19u31 0 Oudenburg Op de A10/E40 in de richting van Oostende gebeurde zaterdag omstreeks 15.30 uur een zwaar ongeval ter hoogte van Oudenburg.

De bestuurder van een personenwagen verloor plots de controle over het stuur en belandde daardoor naast de snelweg. De wagen ging over kop en kwam tot stilstand in een wei. De twee inzittenden werden beide naar het ziekenhuis overgebracht. Hun toestand is niet levensbedreigend. Door de verscherpte maatregelen was er weinig verkeer richting Oostende. De verkeershinder was dan ook minimaal. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.