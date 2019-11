Tuinarchitect Bart Monbaliu na nieuwe titel ‘Vlaams Tuinaannemer van het Jaar’: “Moeten zelfkritisch blijven” Timmy Van Assche

19u34 2 Oudenburg Bart Monbaliu (38) mag zich voor de zesde keer Vlaams ‘Tuinaannemer van het Jaar’ noemen na een razend knap project in een Brugse stadstuin. “Maar alleen door zelfkritisch te zijn, blijven we in ons vak evolueren.”

De beelden spreken voor zich: zuiderse beplanting zoals vijgen en cipressen, een zwembad in natuursteen, zonnig terras, buitendouche en speels aangelegde grasdalen. Op verbluffende wijze richtte Bart Monbaliu een Brugse stadstuin in, die zomaar eventjes in Zuid-Frankrijk of Toscane had kunnen liggen. “Ja, dit is toch wel één van de mooiste projecten die we mochten opleveren. En weet je, wanneer de bomen tijd hebben gehad om zich helemaal te ontplooien, zal de tuin er nóg mooier uitzien.” Met zijn project won Bart opnieuw de titel van Vlaams Tuinaannemer van het Jaar.

“Van alle markten thuis”

Toch wil Bart zichzelf niet de allerbeste tuinarchitect van Vlaanderen noemen, ook al pakt hij al voor de zesde keer goud in de wedstrijd. “Elk project is een ervaring rijker, elke dag is anders. Alleen door elk project te evalueren en zelfkritisch te zijn, blijf je als ontwerper ook evolueren en groeien. Aanvankelijk twijfelde ik zelfs om deel te nemen aan de wedstrijd. Maar wij – met het hele bedrijf – vonden het project zó uniek, dat we toch besloten in te schrijven. We staan dan ook als team in de kijker. Bovendien ben ik bestuurder bij de vakvereniging Pro For Green en hiermee geven we de sector een duwtje in de rug. De professionalisering in de sector heeft zich de laatste tien jaar flink doorgezet. Kijk, voor de bouw of renovatie van een woning, is er voor elk onderdeel een stielman. Als tuinarchitect moet je van alle markten thuis zijn – water, elektriciteit en constructies, bijvoorbeeld. Voeling met de bouwsector is dus heel belangrijk.”

Flink gegroeid

Tuinonderneming Monbaliu bestaat nu bijna zestien jaar. Ze hebben ook een eigen zwembadlijn, Biopool. “We zijn erg fier op de weg die we de afgelopen jaren hebben afgelegd. Begin dit jaar zijn we verhuisd naar een nieuwe bedrijfssite in de Waerevaartstraat. Ik begon destijds op mijn eentje, als zoon van ouders die actief waren in de agrarische sector. Daar leerde ik alles over bijvoorbeeld zachte en harde grond, elektriciteit en water, en ga zo maar door. Gaandeweg zijn we gegroeid naar een onderneming met acht personeelsleden - ook mijn vrouw Sylvie Beernaert (39) stapte mee in de zaak – en naar 29 medewerkers op de payroll vandaag. We hebben een duidelijke langetermijnvisie, en durven investeren in getalenteerd personeel en kwaliteit. Wist je bijvoorbeeld dat we dit jaar alleen al zestig zwembaden hebben geïnstalleerd en dat 70 procent daarvan via mond-tot-mondreclame bij ons is terechtgekomen? Dat is voor ons een goeie parameter om te peilen de tevredenheid van onze klanten. Van de eerste schets tot het laatste plantje: wij volgen elk project volledig op.”