Truckrun strijkt straks weer neer in Oudenburg: 156 trucks maken ritje met mensen met beperking Timmy Van Assche

08 juli 2019

21u22 42 Oudenburg Komende zaterdag is Oudenburg de gaststad van de 34ste Truckrun. Daarbij kruipen mensen met een beperking in de cabine van een uit de kluiten gewassen vrachtwagen. Organisator is zorgcentrum De Vleugels uit Klerken. De opbrengst gaat naar de aankoop van zonnepanelen voor de jeugdlokalen.

Organisator zorgcentrum De Vleugels uit Klerken geeft aan mensen met een beperking de kans om voor één dag zogezegd ‘king of the road’ te zijn tijdens de Truckrun. De vrachtwagencolonne telt 156 trucks, goed voor zowat 4 kilometer. “De vrachtwagens rijden aan maximaal 30 kilometer per uur”, vertelt Franky De Smet van De Vleugels. “We zijn zeer blij dat Oudenburg ons opnieuw wil verwelkomen, nadat we hier eerder al te gast waren in 2004. Kijk, dit is een absolute hoogdag. Ons zorgcentrum ontfermt zich over 340 mensen met een beperking. Ze nemen om uiteenlopende redenen niet allemaal deel aan de Truckrun, maar het merendeel wel. Voor hen is mogen postvatten in een vrachtwagencabine en zich trucker voelen voor één dag een moment om nooit te vergeten. Velen kijken hier hard naar uit. Het initiatief wordt bovendien ook gedragen door de familie van de bewoners en vrijwillige truckers.” De Truckrun kan elk jaar rekenen op de samenwerking van de politie in de brede regio, de provinciale verkeerseenheid, het agentschap Wegen en Verkeer en verschillende gemeentebesturen.

Tal van activiteiten

De kolonne vertrekt om 10 uur in Klerken richting Oudenburg en passeert onder meer Koekelare, Eernegem, Jabbeke en Vlissegem. De aankomst in de gaststad is voorzien om 12 uur bij sporthal Ter Beke in de Bekestraat. ‘s Middags staan er talrijke activiteiten gepland voor iedereen: (rolstoel)dans, parachutespringen, springkastelen, trampolines, atletieksessies, een geleide wandeling naar Lens Roses of het Romeins Archeologisch Museum, demonstratie van retrofietsen en voorstelling van clown Kurio. Er worden ook drankjes en hapjes verkocht. De opbrengst gaat naar de Oudenburgse jeugdverenigingen, die zo kunnen investeren in zonnepanelen voor op hun lokalen. Om 16 uur vertrekken de vrachtwagens opnieuw richting Klerken, dit keer via Ettelgem, Torhout, Kortemark en Houthulst.

Meer over Klerken

Truckrun

Oudenburg