Tot twee keer toe persoon uit water gered door alerte voorbijgangers Bart Boterman

17 maart 2020

13u17 0 Oudenburg Maandag is in Oudenburg tot twee keer toe een persoon uit het water gered. Dat gebeurde zowel in de Oude Blekerijstraat in Westkerke als in het kanaal Plassendale-Nieuwpoort aan de Stationsstraat.

Rond 16 uur maandagnamiddag kwam een 81-jarige man ten val met zijn fiets in de Oude Blekerijstraat in Westkerke. Door zijn val belandde het slachtoffer in de gracht. Volgens de politie kon de man nog net zijn hoofd boven houden en slaagden alerte voorbijgangers erin hem uit de gracht te helpen. De man werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Rond 18.45 uur kwam bij de hulpdiensten dan weer een oproep binnen over een man in het kanaal Plassendale-Nieuwpoort, bij de Stationsstraat ter hoogte van de A10-autosnelweg. Duikers van de brandweer van Middelkerke en Oostende, een ziekenwagen en de politie snelden ter plaatse. Intussen had een getuige het slachtoffer al uit het water kunnen redden. Het slachtoffer werd eveneens naar het ziekenhuis overgebracht. Het zou echter om een wanhoopspoging hebben gegaan.