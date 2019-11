Topfotograaf Pieter Clicteur behaalt prestigieus label en geeft komende donderdag interessante lezing Timmy Van Assche

18 november 2019

11u14 0 Oudenburg Een mooie week voor topfotograaf Pieter Clicteur. Niet alleen behaalde hij het prestigieuze QEP-label, donderdag geeft hij ook een lezing in dienstencentrum Biezenbilk.

De Federatie van Europese Beroepsfotografen kwam voor de veertigste keer bijeen in het Tsjechische Praag. Tijdens een grote jurering van verschillende fotografen en hun werk werden de QEP-labels toegekend, voluit Qualified European Photographer. Dat label erkent en beloont uitmuntend fotografisch werk van Europese beroepsfotografen. Om het zover te schoppen, moet de fotograaf over uitstekende technische en artistieke vaardigheden beschikken en zich weten te onderscheiden. Een van de nieuwe QEP-houders is fotograaf Pieter Clicteur uit Ettelgem, lid van de Nationale Vereniging van Beroepsfotografen en onder meer bekend als huisfotograaf van het Filmfestival van Oostende. Clicteur wordt door de jury geroemd voor zijn sterk staaltje portretwerk in zwart en wit, onder meer met Matthias Schoenaerts en Dimitri Verhulst. “Met een heel simpele aanpak weet de fotograaf verschillende composities te maken waarbij het personage heel sterk naar voren kwam”, motiveert de jury. “Ook de controle over de tonen zwart en wit zijn perfect.” De fotograaf behaalde eerder al verschillende internationale fotoprijzen.

“Net een fles wijn”

“Toch is dit label een heel mooie erkenning", reageert Pieter. “Ik moest een panel van twaalf foto’s afleveren, die vervolgens door vijf juryleden werd beoordeeld. Blijkbaar was de jury het er unaniem over eens en kreeg ik vijf stemmen voor. Da’s knap. Ik wil deze erkenning vergelijken met een fles wijn. Ik ken zelf niks van wijn, maar als ik in de supermarkt een fles zie met daarop de vermelding van een gewonnen prijs, dan ga ik ervan uit dat het wel een goeie fles zal zijn. Hetzelfde geldt zowat in de fotografie: h et kan opdrachtgevers over de streep trekken. Het kan dus best zijn dat dit label nog meer deuren opent en opdrachten voor me oplevert.” Clicteur neemt namens ons land ook deel aan de World Photographic Games, vergelijkbaar met de Olympische Spelen in de fotografie.

Aanstaande donderdag 21 november om 14 uur geeft Clicteur ook nog eens een voordracht in lokaal dienstencentrum Biezenbilk, in de Ettelgemsestraat 24. De voordracht met de titel ‘Op het stalen ros naar Portugal’ gaat over zijn fietsreis naar Lissabon van vorig jaar. Gewapend met een stevige tweewieler en een camera trapte hij in vijf weken een tocht van meer dan 2.800 kilometer. Hij documenteerde zijn ervaringen in een boek met sappige reisanekdotes en sprekende beelden. Hij is tevens de maker van de foto in de inkom van het dienstencentrum. De lezing bijwonen kost 3 euro, koffie en gebak inbegrepen. Inschrijven kan via via biezenbilk@ocmw-oudenburg.be.