Tijdelijke uitbreiding warme maaltijden aan huis blijkt groot succes te zijn Timmy Van Assche

10 april 2020

15u37 0 Oudenburg De uitbreiding van de dienst maaltijden aan huis vanuit het OCMW blijkt een succes te zijn. Burgemeester Dumarey en schepen Vanhooren staven dit met enkele cijfers.

Eén van de lokale maatregelen tijdens de coronaperiode is de uitbreiding van de service warme maaltijden aan huis van het OCMW. Zo kunnen onder meer de inwoners die voordien in lokaal dienstencentrum Biezenbilk hun maaltijd kwamen nuttigen, tijdens de sluiting ook rekenen op een thuislevering. “Tijdens weekdagen leveren we momenteel meer dan honderd maaltijden aan huis en op zaterdagen bijna tachtig. Een groot succes dus", oppert schepen van Sociale Zaken en Volksgezondheid Romina Vanhooren (Open Vld). “We hebben daarom ook een extra leveringsronde ingebouwd aangezien het om ongeveer één derde meer maaltijdenleveringen aan huis gaat. Het personeelsteam levert hiervoor enorme inspanningen. In deze bijzondere periode kunnen we dus heel wat senioren op deze manier extra ondersteunen.”

Vóór corona

Even vergelijken met de periode vóór de coronacrisis. Tot vorig jaar werden de warme maaltijden alleen tijdens de week aan huis bedeeld. Sinds begin januari levert het OCMW warme maaltijden ook op zaterdag aan huis. “Hierdoor stonden heel wat senioren en hulpbehoevenden tijdens het weekend in de kou”, pikt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) in. “Sinds de invoering maakten er tijdens weekdagen zestig tot zeventig personen en ieder weekend minstens dertig personen gebruik van de service van de stad. Voor de weekends ging het toen vooral om dezelfde gebruikers die al tijdens de week op de dienst beroep doen.”

Praktisch

Voor vragen specifiek gericht op sociale hulp kan iedereen terecht bij de Sociale Hulplijn 059/40.19.95. Hier kan je terecht met vragen over thuisleverdiensten, warme maaltijden, boodschappen of om even een babbeltje te kunnen slaan en het sociaal isolement te doorbreken. Op weekdagen (behalve op feestdagen) staan de medewerkers paraat van 9 tot 18 uur. De Sociale Hulplijn is tijdens het weekend op zaterdagmorgen te bereiken van 9 tot 12 uur.