Tiental huizen ontruimd door gaslek op de hoek van Lindelaan-Populierenlaan Bart Boterman

02 juni 2020

13u15 0 Oudenburg Op het kruispunt van de Lindelaan en Populierenlaan in Oudenburg is dinsdag rond het middaguur een gaslek ontstaan. “Een kraan beschadigde een gasleiding tijdens wegenwerken. Een tiental huizen is preventief ontruimd”, zegt majoor Frank Vanhixe van brandweerpost Gistel.

“Het gaat om een gasleiding van lage druk. Normaal gezien is zo’n situatie minder gevaarlijk dan bij leidingen van middendruk of hoge druk. Maar in dit geval is de leiding volledig doorgetrokken en ontsnapte een behoorlijke hoeveelheid gas. Daarom is een perimeter ingesteld en beslist om een tiental huizen, voornamelijk in de Populierenlaan, preventief te ontruimen”, zegt majoor Vanhixe.

Netwerkbeheerder Fluvius is ter plaatse om het lek te dichten. “Het ziet ernaar uit dat de bewoners rond 13.30 uur terug naar binnen mogen", aldus Vanhixe.