Thematische wijkvergadering in Ettelgem: hoe zien de inwoners de toekomst van hun dorp? Timmy Van Assche

06 november 2019

17u38 0 Oudenburg Op dinsdag 12 november om 20 uur organiseert het stadsbestuur de thematische wijkvergadering ‘Allen ambassadeur voor Ettelgem’ in het Ettelgheem. Tijdens het overleg wordt in dialoog getreden met de inwoners van de Oudenburgse deelgemeente over hoe zij de toekomst van Ettelgem zien.

Met woon- en groeiprojecten in de andere Oudenburgse deelgemeenten in opmaak, wil het stadsbestuur in gesprek treden met de inwoners over de toekomst van Ettelgem. Deze telt op vandaag zo’n duizend inwoners. “We willen weten wat zij willen veranderen of verbeteren”, zegt schepen van participatie Ulrike Vanhessche (sp.a). “Uiteraard heeft het schepencollege de afgelopen maanden niet stil gezeten en zullen deze ideeën met de inwoners gedeeld worden.” Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) verwijst daarbij naar een nieuwe invulling voor het marktplein of een polyvalente functie van de lokale kerk. “Onze stad is in verandering en ook onze deelgemeenten krijgen onze volle aandacht”, zegt Dumarey. “We bouwen samen met iedereen aan onze stad, daarom zijn de inwoners onze ambassadeurs. We willen tijdens deze wijkvergadering geen beslissingen aankondigen, maar echt in gesprek gaan. We bewandelen ook de piste om een participatiebudget op te maken voor de inwoners van de deelgemeenten of wijken.”