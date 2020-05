Studenten kunnen dit keer blokken in sporthal Ter Beke Timmy Van Assche

23 mei 2020

15u47 0 Oudenburg Het stadsbestuur laat een nieuwe editie van ‘Oudenburg Blokt’ dit keer plaatsvinden in sporthal Ter Beke. In cultuurzaal Ipso Facto, waar de vorige edities werden georganiseerd, was de plaats te beperkt om de veilige afstandsregels te garanderen.

Oudenburg Blokt wist de vorige keren steeds tientallen blokkende studenten te lokken. Door de coronacrisis zag het er even naar uit dat deze editie niet zou kunnen doorgaan, maar de Nationale Veiligheidsraad gaf intussen groen licht mits het naleven van strikte voorwaarden. “Ons oog is daarbij gevallen op de grote zaal, ook bekend onder de Zilveren Zaal, van sporthal Ter Beke. Deze ligt centraal en de social distancing kan perfect worden nageleefd. Studenten zijn er welkom vanaf woensdag 27 mei tot 30 juni, evenwel na inschrijving”, zegt schepen Romina Vanhooren (Open Vld).

Samenhorigheid

“Met ‘Oudenburg Blokt’ konden we het samenhorigheidsgevoel onder de Oudenburgse studenten stimuleren. De nood bij veel studenten om ook deze blokperiode gezamenlijk te kunnen studeren, was groot.” Er worden zo’n vijftig plaatsen ingericht, elke student krijgt een vaste locatie in de zaal. “Er is voldoende afstand tussen de studeerplaatsen en we voorzien handgel. We vragen ook dat iedereen een masker draagt tot hij of zij op zijn plaats zit”, aldus nog Vanhooren.

Sportvloer beschermd

Schepen van Sport en Onderwijs Ulrike Vanhessche (sp.a): “Door de coronacrisis mag er voorlopig niet binnen gesport worden. De verschillende zalen van de sporthal kregen de voorbije weken een grote onderhoudsbeurt en staan nu leeg. We weten hoe belangrijk het is voor onze studenten om samen te studeren. In de zaal worden er matten gelegd om de sportvloer te beschermen.”

Praktisch

Wie zich wil inschrijven, kan dit via www.oudenburg.be/oudenburg-blokt. Studeren kan telkens van 8 tot 20 uur en dit 7 dagen op 7. Ook wifi is op de locatie beschikbaar. Wie iets wil eten of drinken, moet deze editie uit veiligheidsoverwegingen zijn of haar eigen middelen meenemen. De studeerruimte moet ’s avonds telkens proper worden achtergelaten. Pauzes buiten mogen, maar niet met teveel personen tegelijk. Alle info: 059/56.84.54 of via jeugd@oudenburg.be.