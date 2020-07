Stempelactie zet Oudenburgse handelaars in de kijker Timmy Van Assche

22 juli 2020

16u14 0 Oudenburg ‘De Handelaars Zomeren’. Zo heet de nieuwe handelaarsactie om de lokale economie ook in de zomermaanden te stimuleren. Breng de Oudenburgse handelaars een bezoekje en krijg een stempel bij een besteding van minimum 10 euro. Op vertoon van een volle spaarkaart met tien stempels van tien verschillende handelaars krijg je een goodiebag of maak je kans op een verrassingspakket ter waarde van 100 euro.

Door de coronacrisis hebben handelaars het de voorbije maanden niet gemakkelijk gehad. “We willen hen een hart onder de riem steken en hebben daarom een stempelactie op poten gezet", geeft schepen van Lokale Economie Stijn Jonckheere (N-VA) mee. “Met 67 deelnemende handelaars is het onthaal alvast positief.” De stempelactie loopt tot en met 15 september. “Onze ondernemers hebben zich tijdens de coronacrisis van hun meest creatieve en flexibele kant laten zien. We doen een warme oproep aan alle inwoners om hen te blijven ondersteunen en lokaal te kopen in eigen stad. De eerste 500 die een volle stempelkaart inleveren krijgen een goodiebag vol met lokale producten", geeft burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) ook mee.

Praktisch

Lever een volle spaarkaart in bij één van de deelnemende handelaars en ontvang een goodiebag. Let op: de voorraad is beperkt. Vergeet zeker ook niet om je stempelkaart te deponeren in de urne bij een deelnemende handelaar en maak zo kans op een pakket ter waarde van 100 euro. Na 15 september worden tien winnaars geloot en persoonlijk gecontacteerd.