Stem mee over de nachtelijke straatverlichting in Oudenburg: aan, uit of op strategische plaatsen? Bart Boterman

02 oktober 2019

13u34 0 Oudenburg Het stadsbestuur van Oudenburg laat de bevolking meebeslissen over het beleid rond nachtelijke straatverlichting. Op weekdagen tussen middernacht en 5 uur ‘s morgens is de straatverlichting namelijk uitgeschakeld, al sinds 2015. “Het thema leeft onder de bevolking. Er zijn tal van argumenten pro en contra. We willen nagaan welke maatregel het meeste draagvlak heeft in Oudenburg", zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

Via deze website kan de Oudenburgenaar zijn voorkeur uitbrengen. Er zijn drie keuzemogelijkheden. Ofwel de straatverlichting volledig uit (zoals de huidige situatie), de straatverlichting overal weer aan óf de straatverlichting aan op strategische plaatsen zoals kruispunten. De beslissing van in 2015 om de straatverlichting te doven, zorgde voor minder lichtvervuiling en een lagere elektriciteitsfactuur. Bovendien bracht de maatregel geen verhoging van het aantal inbraken met zich mee. “Maar sommige inwoners voelen zich ‘s nachts onveilig. Op sommige plaatsen is er ‘s nachts geen hand voor de ogen te zien. Ook voor wie nachtwerk doet of ‘s nachts de baan op moet, is het niet altijd even veilig”, zegt burgemeester Anthony Dumarey.

“Alle straatlichten opnieuw aansteken zou op jaarbasis wel een verhoging van 40.000 euro op de elektriciteitsfactuur betekenen. Intussen hebben al heel wat Oudenburgenaars hun voorkeur uitgebracht. Momenteel lijkt het aansteken van straatverlichting op strategische plaatsen het meeste succes te hebben onder de bevolking. Als dat zo blijft, houden we wellicht nog een tweede stemronde om die strategische plaatsen te gaan bepalen. Op dergelijke vorm van burgerparticipatie willen we in de toekomst nog meer gaan inzetten. Een doelstelling van het stadsbestuur is de bevolking veel meer betrekken”, besluit Dumarey.