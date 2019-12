Stadsbestuur vraagt om geluidsarm vuurwerk te gebruiken Timmy Van Assche

02 december 2019

16u34 0 Oudenburg Wie op oudejaarsavond vuurwerk wil afschieten, zal hier vooraf geen melding moeten over maken. Het stadsbestuur roept liefhebbers wel uitdrukkelijk op om geluidsarm vuurwerk te gebruiken. Het gebruik van wensballonnen is evenwel verboden.

In Oudenburg is het tijdens de overgang van oud naar nieuw toegelaten om vuurwerk af te schieten. Wie vuurwerk wenst af te schieten, dient dit niet langer te melden. “Traditioneel hoort bij het vieren van het nieuwe jaar vuurwerk”, weet ook burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Inwoners die zelf wensen vuurwerk af te schieten, mogen dit zonder meldingsplicht doen tussen 22 uur op 31 december en 2 uur op 1 januari. Voor 22 uur en na 2 uur mag er dus géén vuurwerk worden afgeschoten. Let wel: om het welzijn en de rust van de inwoners en de vele dieren in onze stad te respecteren, vragen we om zo veel als mogelijk geluidsarm vuurwerk te gebruiken. Deze zijn minstens even mooi om naar te kijken en nauwelijks duurder dan klassiek vuurwerk, maar de impact is een heel stuk kleiner.” Wensballonnen, de zogenaamde ‘vuurballonnen’, blijven evenwel verboden. “Het brandgevaar bij elektrische leidingen - waarvan we er nog veel bovengronds hebben - of op daken is te groot”, zegt de burgemeester.