Stadsbestuur verhoogt tegemoetkoming Buzzy Pazz Timmy Van Assche

21 juni 2019

19u29 2 Oudenburg Het Oudenburgse stadsbestuur verhoogt de tegemoetkoming van de Buzzy Pazz voor de schoolgaande jeugd naar 30 procent. “ Op deze manier wil de stad het de jeugd gemakkelijker maken om naar school te gaan in Oostende of Brugge”, zegt schepen Gino Dumon (sp.a).

De afgelopen jaren was de tegemoetkoming 25 procent van het totaalbedrag, vanaf volgend jaar komt de stad 30 procent tussen. “De maand september weegt traditioneel zwaar door op het budget van heel wat gezinnen. Er dienen schoolboeken en –materiaal aangekocht te worden en voor heel wat jongeren ook een busabonnement Buzzy Pazz, die aan de volle prijs 212 euro kost voor een jaar. We beslisten om de tegemoetkoming dus te verhogen, waardoor Oudenburgse jongeren nog 148 euro betalen.” De maatregel gaat in voor het schooljaar 2020-2021. Een Buzzy Pazz is er voor jongeren tussen 6 en 24 jaar. In Oudenburg maken 514 jongeren hier gebruik van. Voor deze maatregel trekt het stadsbestuur zo’n 19.000 euro uit.

Proefabonnement

Daarnaast lanceert De Lijn ook proefabonnement voor kinderen die na de zomervakantie naar het eerste jaar van het middelbaar onderwijs gaan. Zij krijgen voor de maand september een gratis bus- en tramabonnement bij De Lijn. Deze actie geldt wel al voor komend schooljaar, 2019-2020. De vervoersmaatschappij wil met zo'n gratis Buzzy Pazz jongeren stimuleren om het openbaar vervoer te nemen. Het proefabonnement kan in september gebruikt worden voor verplaatsingen naar school, maar ook voor alle andere ritten. Wie zo'n proefabonnement wil, kan zich tot 30 juni registreren via www.delijn.be/probeeractie. De waarde van het abonnement bedraagt 33 euro.