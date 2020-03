Stadsbestuur van Oudenburg roept socio-culturele verenigingen op: “Leg werking tijdelijk stil” Timmy Van Assche

12 maart 2020

18u53 0 Oudenburg Het stadsbestuur van Oudenburg beslist om bijkomende voorzorgsmaatregelen te nemen in de strijd tegen het coronavirus. “De maatregelen en richtlijnen vanuit de federale regering volgen elkaar zeer snel op. Als stad is het belangrijk om deze input correct op te volgen en snel te schakelen", zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “De stad Oudenburg annuleert alle eigen activiteiten en deze in stedelijke accommodaties.”

“De dienstverlening in het stadhuis wordt gegarandeerd. Aan de inwoners wordt gevraagd om enkel voor het hoogst dringende naar het stadhuis te komen en vooral de zaken via telefoon en e-mail af te handelen”, zegt Dumarey. “Ook de speelpleinwerking en de buitenschoolse kinderopvang en de sport- en creakampen blijven behouden. Er worden echter wel extra maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Grootouders worden afgeraden de kinderen te brengen of op te halen. Hier geldt ook het principe: wie ziek is, blijft thuis. Tot slot blijft het recyclagepark geopend.”

Andere stadsgebouwen dicht

“De andere stadsgebouwen worden gesloten”, zegt schepen Romina Vanhooren (Open Vld). “Het gaat om de bibliotheek, Zuidpoort, de sporthal - met uitzondering van de cafetaria -, het Romeins Archeologisch Museum, Ipso Facto, de gemeenschapshuizen, de voetbalkantines en de Sint-Arnolduszaal. Horeca-gerelateerde zaken blijven geopend. Eerder werd al beslist dat het lokaal dienstencentrum tot 13 april gesloten wordt en er geen bezoek toegelaten is in woonzorgcentrum Riethove. Dit wordt verlengd tot en met 19 april. Dagverzorgingscentrum Noah sluit vanaf zaterdag 14 maart.”

Evenementen geannuleerd

Alle evenementen in stedelijke accommodatie worden geannuleerd tot en met 19 april. “Zowel de evenementen georganiseerd door de stad, zoals de ‘Comedy Parade’ op 13 maart, de Lenteloop en de Lenteschoonmaak. Ook evenementen die georganiseerd worden door verenigingen, zoals bijvoorbeeld het 100-jaarfeest van Femma en de Kaas-en Bieravond van KSA Westkerke gaan niet door”, vervolgt de burgemeester.

Oproep aan verenigingen en clubs

“De overkoepelende organisaties van georganiseerde verenigingen, zoals jeugdbewegingen en sportclubs, hebben beslist om hun werking in heel Vlaanderen tijdelijk stop te zetten”, pikt schepen Vanhooren weer in. “Zo zijn er ook in Oudenburg geen activiteiten van alle jeugdbewegingen tot en met 19 april. Ook de sportclubs pauzeren hun activiteiten. Er worden geen trainingen en wedstrijden georganiseerd door de sportclubs. Aan de vele socio-culturele verenigingen in de stad wordt gevraagd om hun werking tijdelijk te stoppen. Hierbij wordt de vraag met enige aandrang gesteld aan verenigingen met veel senioren onder hun leden.”