Stadsbestuur stelt nieuw organogram voor onder de naam ‘Team Oudenburg’ Timmy Van Assche

17 januari 2020

13u00 1 Oudenburg Sinds dit jaar is de nieuwe organisatiestructuur van de stad Oudenburg in voege. De eengemaakte structuur van stad en OCMW wordt onderverdeeld in vijf afdelingen met verschillende teams. “Op deze manier wil het stadsbestuur op een efficiëntere manier de dienstverlening garanderen”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

De burgemeester geeft aan met alle personeelsleden van de stad en het OCMW in gesprek te zijn gegaan. “Uit de meer dan 200 gesprekken kwam de uitdrukkelijke vraag naar een efficiëntere organisatiestructuur, waar er meer samenwerking is tussen de diensten. Met deze vraag is het managementteam van de stad aan de slag gegaan om samen met het schepencollege een nieuw en eengemaakt organogram op te maken. Dit bestaat uit vijf afdelingen: ‘Administratieve diensten’, ‘Welzijn’, ‘Vrije Tijd & Cultuur’, ‘Leven & Wonen’ en ‘Technische diensten’.”

Het stadsbestuur gaat resoluut voor de naam ‘Team Oudenburg’. “De komende periode zullen we volop inzetten op een goed gevoel op de werkvloer: gelukkige werknemers zorgen immers voor een betere werking van de diensten", licht de burgemeester nog toe.