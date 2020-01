Stadsbestuur stelt meerjarenplan 2020-2025 voor aan inwoners Timmy Van Assche

20 januari 2020

16u28 0 Oudenburg Op z aterdag 1 februari om 10 uur stelt het stadsbestuur haar meerjarenplan voor aan de Oudenburgse inwoners in cultuurzaal Ipso Facto. Het schepencollege gaat tijdens de presentatie in gesprek met de inwoners om alle toekomstplannen van de stad te bespreken en nader toe te lichten.

Het meerjarenplan kwam al uitgebreid ter sprake tijdens een marathonzitting in de gemeenteraad. Nu trekt de bestuursploeg ook naar haar inwoners met de inhoud van dat plan. “Het meerjarenplan is een verbindend verhaal voor alle inwoners van Oudenburg", maakt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) duidelijk. “De komende zes jaar investeren we minstens 14 miljoen euro netto in de stad en haar inwoners. Met zestien beleidsdoelstelling, 54 actieplannen en 151 acties gaat de coalitie van Open Vld, sp.a en N-VA de komende jaren aan de slag om méér beleving te brengen in de stad. Alle acties werden ook getoetst aan de duurzame Duurzame Ontwikkelings-doelstellingen, de zogenaamde SDG’s, van de Verenigde Naties. Als stadsbestuur vinden we het belangrijk om in gesprek te gaan met onze inwoners over dit meerjarenplan”

Naast enkele grote projecten zoals de Abdijhoeve, de bouw van een nieuw Sociaal Huis, de decentralisatie van de buitenschoolse kinderopvang, het werken aan leefbare dorpskernen en de verhuis van het recyclagepark is het de ambitie van de stad om financieel gezond te worden. “Het stadsbestuur verlaagde in juni al de algemene gemeentebelasting met 4 procent en voerde de singlereflex in”, duidt eerste schepen Ulrike Vanhessche (sp.a). “De komende legislatuur zullen de uitstaande schulden dalen van ruim 22 miljoen euro naar 13 miljoen euro.”

Na de uiteenzetting serveert het stadsbestuur nog een drankje.