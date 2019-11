Stadsbestuur ontvouwt zwerfkattenplan: “Probleem niet volledig laten ontsporen” Timmy Van Assche

01 november 2019

14u16 0 Oudenburg Aanstaande maandag start een campagne voor het vangen van zwerfkatten in deelgemeente Roksem. De gevangen katten worden bij de dierenarts getest op ziektes en gesteriliseerd of gecastreerd en tot slot gemerkt. “We moeten vermijden dat het probleem te groot en onbeheersbaar wordt”, duidt schepen van dierenwelzijn Gino Dumon (sp.a).

Veel gezinnen in Oudenburg hebben één of meerdere poezen in huis. Soms loopt de kat weg van huis of, veel erger nog, wordt het diertje bewust door de eigenaar op straat achtergelaten. Op zich is een kat in staat om zonder huis te overleven – afhankelijk van voedselbronnen – en soms vormen ze familiegroepen met andere katten. Het wordt pas echt problematisch wanneer de zwerfkatten vuilniszakken openkrabben, uitwerpselen achterlaten of zelfs ziektes overdragen.

“Inspanning leveren”

“De laatste maanden kregen we opnieuw verschillende telefoontjes van inwoners die melding maken van zwerfkatten en overlast”, stelt schepen Dumon. “Ik wil het probleem niet groter maken dan het al is, maar we moeten echter wel vermijden dat het aantal zwerfkatten en de overlast volledig ontspoort en bijgevolg onbeheersbaar is. Een wereld zonder zwerfkatten lijkt me utopisch, maar we kunnen wel een inspanning leveren.” Onlangs werd in de stad ook de Facebookgroep ‘Zwerfkatjes Oudenburg’ opgericht, in navolging van soortgelijke succesvolle initiatieven in de regio, zoals in Koekelare. “Een zeer knap initiatief, trouwens. Samen kunnen we sneller optreden indien er melding is van zwerfkatten. We hebben deze Facebookgroep nu ook betrokken in de opmaak van ons zwerfkattenplan”, zegt Dumon.

Vangcampagne

Maandag 4 november start een vangcampagne aan het kruispunt Oude Brugseweg – Zeeweg in Roksem. Deze campagne zal duren tot en met donderdag 7 november. “Om de katten te vangen, gebruiken we speciale kooien”, legt Dumon de werkwijze uit. “De gevangen katten worden naar de dierenarts gebracht en getest op ziektes. Als ze besmet zijn, laten we de dieren inslapen op een humane manier. De gezonde zwerfkatten worden gesteriliseerd of gecastreerd, gemerkt en opnieuw vrijgelaten of naar het dierenasiel Blauwe Kruis gebracht, indien de dieren zichtbaar gesocialiseerd zijn. Belangrijke opmerking: elke kat zonder chip of halsbandje wordt als zwerfkat beschouwd. Het is dus van groot belang dat baasjes hun poes laten chippen of een halsbandje geven. Het is de bedoeling om verschillen de keren per jaar een vangcampagne uit te voeren. We willen begin volgend jaar een uitdrukkelijke oproep lanceren naar kattenbaasjes om hun dier te laten chippen en castreren of steriliseren. We denken hier aan een soort groepsverhaal om voordelig bij de dierenartsen te ingreep te laten uitvoeren. We moeten echter nog overleg plegen met de dierenartsen om het project concreet vormt te geven.” Voor meer inlichtingen kan je contact opnemen met de dienst milieu via 059/56.84.56 of milieu@oudenburg.be.