Stadsbestuur kant zich tegen glastuinbouwzone: “Project heeft geen draagvlak of meerwaarde” Timmy Van Assche

23 mei 2019

16u36 0 Oudenburg Het schepencollege laat zich nu ook officieel negatief uit over de ontwikkeling van een glastuinbouwzone in Oudenburg tussen de spoorweg en de snelweg A10. “Dit project heeft lokaal geen enkel draagvlak.”

De mogelijke komst van een glastuinbouwzone beroert al langer de gemoederen in Oudenburg. Midden 2008 gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring voor de ontwikkeling van een grootschalige glastuinbouwcluster van zo’n 40 tot 45 hectare. Het samenbrengen van verschillende glastuinbouwbedrijven binnen één enkele zone moest voordelen opleveren op vlak van milieu, energie en economie. Vanuit de zone in Oudenburg moest de veiling in Roeselare bediend worden. Maar al snel werd gevreesd voor onder meer luchtvervuiling door de verlichte serres en een verstoord zicht op de groene velden.

Nu heeft het stadsbestuur zich officieel tegen het serreproject gekant. “Dit gebied werd aangeduid als geschikt omwille van de ligging nabij beschikbare restwarmte van bedrijventerrein Plassendale II in Oostende”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Toen werden er al door verschillende partijen en omwonenden bezwaren geopperd tegen de uitbouw van een glastuinbouwzone. Maar liefst de helft van alle bezwaren die ingediend werden tegen het gemeentelijk structuurplan gingen over de glastuinbouwzone. Eind maart werd ik uitgenodigd bij de deputatie om de situatie te bespreken en werd er ook gevraagd naar het standpunt van de stad. Toen werd al gemeld dat we de open groene vlakte in onze stad willen vrijwaren. Op vraag van de deputatie werd dit standpunt nu geofficialiseerd.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Stijn Jonckheere (N-VA): “We stellen vast dat het stadsbestuur van Oostende de beschikbare restwarmte vanuit het bedrijventerrein Plassendale primordiaal wenst in te zetten voor het warmtenet op het eigen grondgebied. Het college stelt zich daarnaast ernstige vragen bij de haalbaarheid van het glastuinbouwproject, zowel technisch, financieel als landschappelijk. Er is lokaal geen draagvlak of meerwaarde is voor het project.”