Stadsbestuur en scholen gaan samen bekijken hoe een nog veiligere schoolomgeving kan gecreëerd worden Timmy Van Assche

09 oktober 2019

14u48 0 Oudenburg De stad zet in op verkeersveilige schoolomgevingen en zal daarvoor gebruik maken van de beschikbare Vlaamse subsidies. Vlaanderen voorziet een totale pot van 10 miljoen euro: voor elke euro die de stad betaalt, past Vlaanderen een euro bij.

“Zowat alle Oudenburgse scholen liggen langs drukke invalswegen. Het is uitermate belangrijk dat kinderen en hun ouders op een veilige manier naar school kunnen gaan en dit liefst te voet of per fiets. De subsidies kunnen aangewend worden om de omgeving veiliger te maken door middel van bijvoorbeeld extra signalisatie, anti-parkeerpalen of kus-en-vroem-zones”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “De komende weken gaan we met iedere school de specifieke noden in kaart brengen om zo een subsidiedossier in te dienen”, voegt schepen van onderwijs Ulrike Vanhessche (sp.a) eraan toe. “Zo hopen we de komende jaren veel veiliger school(fiets)verkeer te realiseren.” Hoeveel euro er wordt geïnvesteerd, zal dus van het overleg met de scholen afhangen.