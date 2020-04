Stadbestuur wil zorgverleners extra ondersteunen met ‘zorgparkeren’ Timmy Van Assche

03 april 2020

09u42 0 Oudenburg Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus werken veel mensen van thuis uit. Hierdoor staan veel voertuigen voor langere tijd geparkeerd en vinden zorgverleners moeilijker een parkeerplaats dichtbij de woning van hun patiënt. “Zo verliezen ze kostbare tijd die ze aan hun patiënten kunnen besteden. Daarom lanceren we tijdens de coronacrisis het zogenaamde ‘zorgparkeren’”, laten schepen Vanhooren en burgemeester Dumarey weten.

Dokters, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers vinden tegenwoordig moeilijker een plekje om te parkeren, nu heel wat inwoners thuis (moeten) blijven. Daar wil het stadsbestuur iets aan doen met het principe van ‘zorgparkeren’. “Burgers kunnen zich inschrijven om de parkeerplaats voor hun oprit of garage ter beschikking te stellen aan zorgverleners. Tijdens huisbezoeken kunnen zorgverleners gebruik maken van deze privéparkeerplaatsen gedurende 30 minuten", licht Romina Vanhooren (Open Vld) toe. “De tijd die wordt uitgespaard met het zoeken naar een vrije parkeerplaats kan dan extra aan zorgbehoevenden worden besteed. Zorgverleners plaatsen een speciale ‘zorgkaart’ achter de voorruit met daarop hun gsm-nummer. Zo kan de bewoner de zorgverstrekker indien nodig altijd bereiken en vragen om de wagen te verplaatsen. Op deze manier zijn we er als stadsbestuur van overtuigd dat we tegemoet komen aan zowel de patiënten als zorgverleners.”

Tijdelijk initiatief

“Met dit tijdelijk initiatief willen we onze appreciatie uiten naar alle zorgverleners en in het bijzonder zij die aan huis komen”, vult burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) aan. “Het zijn verre van evidente tijden en als stad zijn we enorm dankbaar dat we op de inzet van de zorgkundigen kunnen rekenen. Voorlopig geldt dit initiatief enkel tijdens de coronaperiode, achteraf zal deze geëvalueerd worden. Inschrijven voor dit tijdelijk project kan via www.oudenburg.be/zorgparkeren. Zowel bewoners die een parkeerplaats aanbieden als zorgverleners die hiervan gebruik wensen te maken, dienen een online formulier in te vullen.”

Praktisch

Bewoners ontvangen zo snel mogelijk de speciale ‘zorgsticker’ in de brievenbus. Zij kleven deze zelf aan de garagepoort of aan het raam bij de oprit. Zo weten zorgverleners dat ze deze parkeerplaats mogen gebruiken. Zorgverleners krijgen een gepersonaliseerde ‘zorgkaart’ via e-mail toegestuurd. Ze dienen deze kaart zelf af te drukken en achter de voorruit van hun wagen te plaatsen. Meer info: 059/40.19.95 of via socialehulplijn@oudenburg.be.