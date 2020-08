Stad ziet aantal orgaandonorregistraties stijgen naar bijna 800 en doet nieuwe oproep Timmy Van Assche

05 augustus 2020

16u06 0 Oudenburg Sinds maart 2019 heeft Oudenburg net geen honderd extra registraties genoteerd van inwoners die zich als orgaandonor opgeven. “Voortaan kan je je ook online laten registreren”, geeft bevoegd schepen Vanhooren mee.

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatst mogelijke behandeling. Denk daarbij aan een hart, lever of nier die een leven kunnen redden. Helaas is de vraag naar organen op dit moment nog altijd groter dan het aanbod. “In België wachten meer dan duizend mensen op een orgaan”, zegt Romina Vanhooren (Open Vld). “De Belgische wetgeving voorziet dat elke Belg automatisch orgaandonor is, tenzij je zelf anders beslist. In de praktijk zullen artsen steeds overleggen met de familie. Om te voorkomen dat jouw dierbaren die moeilijke keuze in jouw plaats moeten maken, kan je jouw keuze officieel laten vastleggen.”

Al van in het begin van de legislatuur kondigde het lokaal bestuur aan een echte orgaandonorstad te willen zijn. “We mikken daarom op 1.000 registraties. Op vandaag hebben al 786 Oudenburgnaars zich laten registreren voor orgaandonatie, een stijging van 100 inwoners in vergelijking met maart 2019. Toen was er de start van de orgaandonorcampagne in onze stad en telden we 694 registraties.”

De stad doet een nieuwe oproep naar alle inwoners om zich te registreren en zo mensenlevens te redden. “De registratie voor orgaandonatie kan al een hele tijd bij de dienst Burgerzaken. Vanaf nu is langsgaan op het stadhuis niet meer nodig, je kunt je ook online registreren op www.mijngezondheid.be. Minderjarigen en personen die niet meer in staat zijn om hun wil alleen uit te drukken, moeten zich wel nog steeds tot de dienst Burgerzaken wenden”, besluit schepen Vanhooren.