Stad zal alle alleenstaande 80-plussers wekelijks opbellen Timmy Van Assche

22 april 2020

14u28 0 Oudenburg De stad Oudenburg belt alle alleenstaande 80-plussers wekelijks op. Zo wil de stad voorkomen dat deze mensen vereenzamen tijdens deze crisis. “Senioren zijn een risicogroep in deze coronatijden en die proberen we zo goed mogelijk op te volgen. Een eenvoudig telefoontje kan een wereld van verschil betekenen”, meent schepen van Welzijn Romina Vanhooren (Open Vld).

De coronamaatregelen vragen aan iedereen om onnodige sociale contacten te beperken. Bij kwetsbare ouderen veroorzaakt dit mogelijk eenzaamheid en bezorgdheden. Telefonisch contact of contact via videochat is een meerwaarde voor senioren, zeker nu. “Oudenburg neemt nu zelf het initiatief onder de noemer ‘Plustelefoon’ en belt zelf haar inwoners op om hen uit hun isolement te halen”, duidt Vanhooren. “Senioren zijn één van de meest kwetsbare groepen in deze coronacrisis. Ze lopen namelijk niet alleen extra gevaar bij besmetting, de maatregelen kunnen er ook voor zorgen dat zij in isolement of eenzaamheid terechtkomen. Met het stadsbestuur willen we met de Plustelefoon extra aandacht geven aan hun bezorgdheden en hulpvragen.”

Ondertussen zijn er al een vijftal vrijwilligers en een negental personeelsleden die senioren opbellen, zo geeft burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) mee. “195 van de 265 alleenstaande 80-plussers worden nu opgebeld. We vragen of ze praktische hulp nodig hebben, of ze aan boodschappen geraken en of ze voldoende sociaal contact hebben. Als ze aangeven dat er extra hulp nodig is, wordt dit doorgegeven aan onze vrijwilligers en medewerkers. Die gaan ermee aan de slag en volgen de situatie verder op. We kunnen wel nog wat extra hulp gebruiken.” Voor de resterende zeventig oudere inwoners worden nog mensen gezocht om ze op te bellen.

Wie wil helpen kan zich als vrijwilliger melden via de Sociale Hulplijn op 059/40.19.95 of via socialehulplijn@oudenburg.be. Meer info: www.oudenburg.be/oudenburghelpt.