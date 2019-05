Stad wil vermijden dat je twee keer na elkaar moet opdraven als bijzitter: “Mensen niet onnodig irriteren” Timmy Van Assche

19u13 0 Oudenburg Het stadsbestuur wil in de toekomst vermijden dat inwoners kort na elkaar worden opgeroepen als bijzitter in het stemlokaal.

Het onderwerp kwam ter sprake tijdens de jongste gemeenteraad op voorstel van raadslid Jens Balliere (Open Vld). “Het kan gebeuren dat iemand binnen het jaar twee keer wordt opgeroepen als bijzitter”, zegt Balliere. “In het Vlaams-Brabantse Londerzeel gaf de gemeente dezelfde lijst voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen door aan het vredegerecht als bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Het kan anders, zoals in Kortrijk. Daar heeft de stad een afspraak gemaakt met het gerecht: de stad houdt bij wie de vorige keer werd opgeroepen en schrapt de naam van de lijst alvorens ze wordt overgedragen aan het vredegerecht.” De stad lijkt dit idee genegen.

“Verkiezingen zijn een feest voor de democratie, maar het kan niet de bedoeling zijn dat we mensen onnodig gaan irriteren door hen meermaals kort na elkaar oproepen als bijzitter”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “We zullen dit idee dan ook implementeren voor de volgende verkiezingen in 2024. In het verleden werden de gegevens van de personen die als voor- of bijzitter hebben gezeten nooit doorgegeven (door het vredegerecht) of geregistreerd. Na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar, kregen wij wél de lijsten en werden die ook geregistreerd in het rijksregister. Wij houden zoveel mogelijk rekening met bepaalde leeftijdscategorieën, zoals studenten tot 25 jaar en gepensioneerden, maar we zijn ook gebonden door de wettelijke bepalingen.”

Als voorzitter van een stem- of telbureau en als bijzitter van een telbureau komen enkel bepaalde categorieën in aanmerking, zoals magistraten, advocaten, notarissen, ambtenaren en onderwijzers. “Omdat die laatste twee groepen het best vertegenwoordigd zijn, is het vaak vissen in dezelfde vijver. Door het samenvallen van drie verschillende verkiezingen zijn er nu ook meer telbureaus nodig.” De nieuwe regeling geldt dus enkel voor bijzitters, niet voor voorzitters.