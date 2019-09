Stad wil inwoners voortaan informeren over euthanasie door middel van infosessies Bart Boterman

20 september 2019

14u13 1 Oudenburg Praten over euthanasie is geen taboe voor het nieuwe, liberale stadsbestuur van Oudenburg. Vanaf oktober kunnen mensen met vragen rond euthanasie elke eerste woensdag van de maand terecht in dienstencentrum Biezenbilk voor informatiesessies.

De stad en het OCMW van Oudenburg slaan daarvoor de handen in elkaar met provinciaal informatiecentrum LEIF (Levens Einde Informatie Forum). “LEIF informeert zowel burgers, patiënten als zorgverleners rond een waardig levenseindezorg en alles wat daarbij komt kijken. Tijdens de infosessie beantwoordt een medewerker van LEIF alle vragen en maakt die je wegwijs in de verschillende documenten", zegt voorzitter van het Bijzonder Comité Romina Vanhooren (Open Vld). De dienstverlening is laagdrempelig en kosteloos. “Oudenburgenaars moeten er in alle vrijheid voor kunnen kiezen om hun levenseinde zo waardig mogelijk te beleven. Dit kan enkel als men voldoende geïnformeerd is", aldus Romina Vanhooren.

Het eerste infomoment in Lokaal Dienstencentrum Biezenbilk in de Ettelgemstraat vindt plaats op woensdag 2 oktober om 14 uur. Een persoonlijk gesprek kan ook, maar daarvoor moet een afspraak gemaakt worden via het onthaal op het nummer 059-40 19 95. De persoonlijke gesprekken gaan ook steeds door op de eerste woensdag van de maand.