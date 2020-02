Stad wil groepsaankoop van roetfilters voor houtkachels onderzoeken Timmy Van Assche

06 februari 2020

Oudenburg Het stadsbestuur zal onderzoeken of er interesse is bij haar inwoners om een roetfilter op houtkachels te plaatsen. Oppositiepartij CD&V had voorgesteld om subsidies in te voeren voor de aankoop van zo'n fijnstoffilter, in navolging van de stad Veurne. Milieuschepen Gino Dumon (sp.a) wil met een groepsaankoop een nog grotere besparing op de aankoop bekomen.

CD&V-raadslid Gudrun De Vlam plaatste met haar fractie een toegevoegd punt op de agenda van de gemeenteraad. Zo vroeg de partij aan het stadsbestuur om een subsidie in te voeren voor de aankoop van een fijnstoffilter voor houtkachels. “Dat toestel filter fijn stof uit de rookgassen bij de verbranding van hout in haarden en kachels via het principe van de elektrostatica. Onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij stelt dat zo’n 10 procent Vlaamse woningen niet kunnen aangesloten worden op aardgas. Daarnaast zijn er heel wat mensen die nog steeds een houtkachel hebben als hoofdverwarming of als sfeermaker in de huiskamer. Het aankopen en installeren van deze fijnstoffilter willen we ook aanmoedigen. De aankoop van zo’n filter kost tussen de 1.600 en 2.000 euro, installatie inbegrepen. Een forfaitaire subsidie van 300 euro voor de aankoop en plaatsing van de filter op kachels die vijf jaar oud zijn, moet de installatie een duw in de rug geven.” In Veurne werd, als eerste en enige in Vlaanderen, ingestemd om zo’n subsidie in te voeren.

Milieuschepen Gino Dumon (sp.a) lanceerde meteen een tegenvoorstel. “Over de goede intentie van dit voorstel bestaat geen twijfel. Roetfilters kunnen heel wat schadelijke stoffen filteren die vanuit een houtkachel anders in de open luchten komen. Oorspronkelijk was dit een Vlaamse subsidie, ingevoerd door toenmalig minister Joke Schauvlieghe (CD&V). Vlaanderen heeft deze subsidie opnieuw weer afgeschaft omdat het zijn doel mist. Het opnieuw invoeren op gemeentelijk niveau, zou dan ook vreemd zijn. In plaats van een vervuilend systeem te gaan betoelagen om het iets minder vervuilend te maken, zou het subsidie- en premiesysteem dat bestaat bij steden en gemeenten beter aangewend dienen te worden om duurzame installaties te gaan stimuleren. Toch is een houtkachel één van de goedkoopste manieren om een woning te verwarmen. En niet iedereen kan zomaar een zware investering doen in een nieuw installatie. Vandaar het voorstel om in Oudenburg in kaart te brengen wie over een houtkachel beschikt en een roetfilter wil installeren. Eens deze cijfers gekend zijn, kan de stad een groepsaankoop organiseren waardoor de winst per huisgezin hoger ligt dan de vooropgestelde subsidie van 300 euro.” De oproep moet nog concreet worden uitgewerkt, maar staat dus wel op het ‘to do’-lijstje van de stad.