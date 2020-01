Stad wil geluidsarm vuurwerk nog meer promoten en plant vanaf 2021 specifieke vuurwerkzones Timmy Van Assche

07 januari 2020

10u18 0 Oudenburg Oudenburg is de overgang tussen oud en nieuw vlot doorgekomen zonder incidenten met vuurwerk. In de stad was het afsteken van vuurwerk overal toegelaten tussen 22 en 2 uur. Naar de toekomst wil de stad traag maar gestaag inzetten op een uitdoofscenario met geluidsarm vuurwerk.

Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft in 2019 het afsteken van vuurwerk verboden, enkel per uitzondering kunnen burgemeesters vuurwerk op hun grondgebied toelaten, bijvoorbeeld bij het jongste oudejaar. Dit jaar mochten de Oudenburgnaars tussen 22 en 2 uur vuurwerk afsteken op het hele grondgebied. “En dit is incidentloos verlopen, er kwamen geen noemenswaardige klachten binnen bij de politiediensten", zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “De lokale politie moest geen enkele pv opstellen, al liep er wel een telefoontje binnen nadat iemand al om 16 uur bij wijze van proef een vuurpijl afschoot. Maar goed, ik ben blij dat onze inwoners op een verstandige manier en met respect voor de buurt zijn omgegaan met het vuurwerk. Er werd niet minder vuurwerk afgeschoten dan andere jaren, maar verschillende inwoners opteerden wel voor geluidsarm vuurwerk nadat we daar eerder al een oproep voor lanceerden. “

Eind dit jaar wil het stadsbestuur geluidsarm vuurwerk nog meer gaan promoten. “Dan zullen we ook de periode om vuurwerk af te schieten met een uur inkorten naar 22.30 en 01.30 uur op het gehele grondgebied. Vanaf 2021 zal er enkel nog op vooraf bepaalde locaties in de stad vuurwerk gebruikt mogen worden: één plaats in elke deelgemeente en twee in de hoofdgemeente Oudenburg zelf. Op deze manier spelen we in op de toenemende vraag om minder vuurwerk te gaan gebruiken, maar willen we anderzijds de inwoners van de stad één maal per jaar de vrijheid geven om het nieuwe jaar op een speciale manier te vieren.”