Stad wil ambachtelijke zone Steengoed verder uitbreiden en lanceert oproep naar geïnteresseerde bedrijven Timmy Van Assche

20 juni 2019

18u06 0 Oudenburg Het stadsbestuur is volop bezig met de onderhandelingen met de provincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse Intercommunale om het bedrijventerrein Steengoed met meer dan 2,2 hectare te kunnen uitbreiden. Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) en schepen van economie Stijn Jonckheere (N-VA) roepen de Oudenburgse ondernemers alvast op om zich aan te melden en zo de onderhandelingspositie van de stad te versterken.

Door de bedrijvensite uit te breiden, wil de stad tegemoet komen aan de vraag van de lokale ondernemers om zich in deze ambachtelijke zone te kunnen vestigen. “De stad wil zich inzetten voor haar ondernemers en hen de noodzakelijke ruimte aanbieden", zegt Jonckheere. “Hiervoor zal het bedrijventerrein Steengoed uitgebreid worden. Wil je een plaats bekomen of vrijblijvend je interesse laten blijken, dan is het aangewezen om dit nu al kenbaar te maken. We zijn volop in onderhandeling met de provincie om het bedrijventerrein nog verder uit te breiden dan de voorziene 2,2 hectare. Alle bijkomende aanmeldingen kunnen hierbij onze positie versterken.” Burgemeester Anthony Dumarey pikt in. “De vraag vanuit de Oudenburgse ondernemers naar meer ruimte om zich te vestigen in de ambachtelijke zone is zeer groot. We willen dan ook in de eerste plaats voorrang geven aan de Oudenburgse ondernemingen om zich er te vestigen. Zo maken we ondernemen in eigen stad aantrekkelijk en creëren we lokale jobs zodat wonen, leven en werken in Oudenburg perfect mogelijk is.” Wie interesse heeft, mag zich vrijblijvend aanmelden via lokale.economie@oudenburg.be. Op dit moment zijn er veertien bedrijven gevestigd.