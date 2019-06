Stad voert strijd tegen leegstand op: 2.000 euro leegstandtaks per jaar, maximumplafond valt weg Timmy Van Assche

13 juni 2019

11u59 7 Oudenburg Het is het stadsbestuur menens in de strijd tegen leegstaande woningen en gebouwen. Zo wordt de leegstandtaks opgetrokken van 1.200 euro per jaar naar 2.000 euro. Ook het maximumplafond wordt afgeschaft.

Oudenburg telt zo’n veertig leegstaande panden. In 22 gevallen wordt er een leegstandtaks betaald. Tot voor kort bedroeg die belasting 1.200 euro per jaar en die kon oplopen tot maximaal 6.000 euro na vijf jaar. Nu wordt die leegstandtaks gevoelig opgetrokken naar 2.000 euro. Ook het maximumbedrag vervalt, waardoor het totaalbedrag na enkele jaren erg hoog kan liggen. Ook de leegstandtaks voor een leegstaande kamer - waarvan Oudenburg er op vandaag slechts een handvol telt - wordt opgevoerd van 600 euro per jaar naar 750 euro per jaar. “Zo willen we de eigenaars aansporen om te investeren in woningen", motiveert burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) de beslissing. “Dit komt niet enkel het aanbod van betaalbare woningen in onze stad ten goede, het zorgt ook voor een mooiere uitstraling van het straatbeeld.”

Ook de taksen voor een ongeschikte woning en kamer gaat omhoog, respectievelijk van 1.200 euro en 600 euro per jaar naar 2.000 en 750 euro per jaar. Ook voor een onbewoonbare woningen en kamer gaan de taksen omhoog: van 1.500 en 750 euro naar 2.500 en 1.000 euro. Ook hier vervallen de maximumtarieven. Er komen ook taksen op verwaarloosde woningen of gebouwen met 1.000 euro per jaar zonder maximum. Voor een verwaarloosd terrein betaal je straks 500 euro per jaar, ook zonder maximum. Voor een gecombineerde verwaarlozing betaal je voortaan 1.500 euro per jaar. Het stadsbestuur verhoogt ook de belasting op een tweede verblijf in de stad van 500 euro naar 750 euro.

Het nieuwe reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Oppositiepartij CD&V stemde tegen. “Wij stappen niet mee in een wildgroei aan nieuwe belastingen", stelt fractieleider Peter Velle (CD&V). “Er zijn nog altijd eigenaars van woningen die door overmacht hun woning niet snel in orde kunnen stellen of verkopen/verhuren.” Dumarey repliceert dat er in bepaalde gevallen uitstel mogelijk is.