Stad verlaagt algemene gemeentebelasting: alleenstaanden zullen bijna helft minder betalen Timmy Van Assche

13 juni 2019

00u40 0 Oudenburg De algemene belasting voor gezinnen van stad Oudenburg wordt met 4 procent verlaagd: van 110 euro naar 106 euro. In éénzelfde beweging voert de stad ook de ‘single-reflex’ in voor alleenstaanden, waarbij de belastingen bijna gehalveerd worden naar 53 euro. De nieuwe bedragen werden door de gemeenteraad goedgekeurd.

“Deze verlaging kadert in een groter geheel van enkele belastingverschuivingen, waarmee het nieuwe stadsbestuur Oudenburg financieel terug op de rails wil krijgen”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Op vandaag betalen gezinnen 110 euro en alleenstaanden 100 euro. Hier werd gekozen om de belasting voor gezinnen met 4 procent te doen dalen en met de single-reflex de belasting ook veel meer in evenwicht te brengen. Het aantal eenpersoonsgezinnen in Vlaanderen zal de komende jaren verder blijven toenemen, tegen 2028 zal één op de drie gezinnen in Vlaanderen bestaan uit slechts één persoon. Hierop past de stad haar regelgeving aan met de single-reflex. Vanaf 2020 betalen gezinnen 106 euro en alleenstaanden 53 euro, voor deze laatste en steeds groeiende groep betekent dit een belastingverlaging van 52 procent.” De minderopbrengsten die hieruit voortvloeien worden gecompenseerd met de opcentiemen op de onroerende voorheffing die met 4 procent stijgen: van 1.196 naar 1.243 opcentiemen.

Rijbewijs en identiteitskaart onveranderd

De prijzen van een nieuwe identiteitskaart (18 euro) of het afleveren van een rijbewijs (25 euro) blijven ongewijzigd. “Zo kunnen alle Oudenburgnaars genieten van de goedkoopste tarieven in de regio.” Het retributiereglement voor administratieve prestaties werd geactualiseerd. “Een leuk gevolg van deze actualisatie is dat het weldra ook mogelijk is om te huwen op een zon- of feestdag”, vervolgt Dumarey.

Administratieve prestaties

Afschriften en uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand blijven gratis. Voor andere prestaties omvattende alle opzoekingen, verrichtingen, enzovoort waarvoor geen bijzonder tarief is vastgesteld, dient een vergoeding van 15 euro per uur betaald te worden op basis van het aantal gepresteerde uren. De vergoeding wordt pas aangerekend vanaf het tweede uur.