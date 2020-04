Stad verdeelt 10.000 extra mondmaskers, nadat eerder al 1.000 stuks werden besteld bij Think Pink Timmy Van Assche

24 april 2020

18u03 1 Oudenburg Het hing al langer in de lucht, maar nu bevestigt het schepencollege dat er 10.000 mondmaskers worden besteld voor de inwoners. Eerder al werden 1.000 mondmaskers besteld voor de Oudenburgse zorgsector via Think Pink.

“Iedere inwoner van de stad zal tegen medio mei een gepersonaliseerd pakket aan huis geleverd krijgen naargelang de samenstelling van het gezin. Ook kinderen krijgen dus een mondmasker”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Kijk, het ziet ernaar uit dat we van de Nationale Veiligheidsraad en de virologen af en toe ‘uit ons kot’ zullen mogen komen. Het dragen van een mondmasker zal in deze fase een belangrijke rol spelen. De Oudenburgse mondmaskers zullen door een team van stadspersoneel en vrijwilligers worden verdeeld over de hele stad. Ieder gezin zal volgens de samenstelling bedeeld worden. Zo krijgen singles bijvoorbeeld één mondmasker en gezin met twee volwassen en twee kinderen vier mondmaskers.” Wie wil, kan vanaf vanaf 17 mei extra mondmaskers bijbestellen aan de productiekost van 2 euro.

Investering

De investering komt neer op precies 11.054 euro. “De effectieve kost ligt een stuk hoger", zegt schepen van Financiën Ulrike Vanhessche (sp.a). “Afhankelijk van de leverancier kost één masker de stad tussen de 2 euro en 2,40 euro. De totale bestelling zou dus op 20.620,00 euro komen. De provincie springt echter bij met 1 euro per inwoner, zodat er een ‘korting’ van 9.566 euro is op de eindfactuur. Er wordt ruimte gemaakt binnen ons meerjarenplan om deze verantwoorde uitgave te kunnen doen.”

Think Pink

De 10.000 mondmaskers komen dus bovenop een eerder geplaatste bestelling van 1.000 mondmaskers bij de vzw Think Pink, die strijdt tegen borstkanker. “Think Pink Europe gaat in samenwerking met een Belgisch bedrijf zelf mondmaskers maken en verdelen. Wij plaatsten als allereerste stad in Vlaanderen een eerste bestelling om de zorgkundigen in eigen stad te ondersteunen. Maar we willen ook onze inwoners de nodige bescherming bieden, daarom dus de bijkomende bestelling van 10.000 mondmaskers bij een andere leverancier.”