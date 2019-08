Stad trakteert inwoners op pannenkoek tijdens opendeurdag nieuw dienstencentrum Biezenbilk Bart Boterman

21 augustus 2019

14u14 0 Oudenburg Het stadsbestuur van Oudenburg nodigt de inwoners uit op de opendeurdag van 7 september in het nieuwe Lokaal Dienstencentrum Biezenbilk in de Ettelgemsestraat, naast woonzorgcentrum Riethove. Biezenbilk werd op 5 juli geopend, maar de werking gaat in september voluit van start. “Het wordt zowel een ontmoetingsplaats voor recreatie, ontspanning en netwerkopbouw”, zegt schepen Romina Vanhooren (Open Vld).

Het gebouw omvat een polyvalente ruimte met cafetaria, een onthaal, twee kantoren en twee leslokalen die kunnen dienen als hobby- of vergaderruimte. Een leslokaal is ook voorzien van een leskeuken. Daarnaast krijgt dagverzorgingscentrum Noah er een vaste stek, net zoals de voedselbedeling van Sint-Vincentius Kerit. “Hoofddoel is mensen uit hun isolement halen en te verenigen. Deze locatie zal een enorme sociale meerwaarde zijn voor onze stad. Via een gevarieerd aanbod aan diensten en activiteiten draagt Biezenbilk ertoe bij om mensen langer in hun vertrouwde omgeving te doen wonen. Er is aandacht voor recreatieve activiteiten maar ook voor het verstrekken van informatie rond zorg- en gezondheidsthema’s”, duidt schepen Romina Vanhooren (Open Vld).

Daarnaast kunnen ook Oudenburgse verenigingen er terecht. “We willen het verenigingsleven stimuleren. Er zijn verschillende lokalen beschikbaar voor verenigingen die er een wekelijkse bijeenkomst willen houden”, aldus schepen Romina Vanhooren. Wie op 7 september een kijkje komt nemen, zal er kunnen deelnemen aan tal van activiteiten. “Organisaties zullen er tevens hun werking voorstellen en de huurmogelijkheden voor verenigingen zullen toegelicht worden. Er zijn ook doorlopend rondleidingen en alle bezoekers worden getrakteerd op een lekkere pannenkoek”, voegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) toe. De opendeurdag vindt plaats tussen 10 en 17 uur. Wie zich wil inzetten als vrijwilliger bij LDC Biezenblik, kan terecht bij brigitte.verburgh@ocmw-oudenburg.be.