Stad tekent in op samenwerkingsproject voor meer duurzame publieke gebouwen Timmy Van Assche

05 november 2019

17u44 1 Oudenburg Het stadsbestuur van Oudenburg neemt deel aan het project ‘SURE2050', dat lokale besturen en centrale Vlaamse overheden ondersteunt bij het energie-efficiënt maken van publieke gebouwen.

Het uitgangspunt van SURE2050 is het klimaatneutraal, energie-efficiënt en koolstofarm maken van stadsgebouwen. Het project brengt de lokale en hogere overheden, nutsmaatschappijen en het Vlaams EnergieBedrijf samen om kennis uit te wisselen en de krachten te bundelen. “Deelnemende overheden krijgen met SURE2050 ondersteuning om te komen tot kosteneffectieve investeringen in openbare stadsgebouwen. Deze gebouwen zijn een belangrijke ontmoetingsplek tussen het bestuur en de burgers, waar een duurzaam beleid tastbaar wordt”, zeggen burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) en klimaatschepen Gino Dumon (sp.a). “Het realiseren van duurzaam stadsvastgoed heeft meer voordelen dan alleen maar de energie- en onderhoudsfactuur verlagen. Als overheid moeten we in de overgang naar klimaatneutraliteit een voorbeeldrol op ons nemen.” De stad heeft eerder al verklaard te willen onderzoeken op welke gebouwen er zonnepanelen kunnen komen, zoals de sport- en cultuurzaal.