Stad stelt activeringscoach aan: “Meer inwoners aan de slag krijgen” Timmy Van Assche

20 augustus 2020

18u47 0 Oudenburg Om nog meer in te zetten op tewerkstelling en activering, stelt het stadsbestuur een zogenaamde activeringscoach aan. Het werkloosheidscijfer in de stad is al bij al vrij laag. “Toch willen we inwoners beter begeleiden in de zoektocht naar een passende tewerkstelling", zegt schepen van Sociale Zaken Romina Vanhooren (Open Vld).

Het meest recente cijfer uit 2018 leert dat de stad een werkloosheidsgraad van 3,9 procent telt. Da’s lager dan het provinciale cijfer (5,4 procent) en Vlaanderen (6,5 procent). Recent werd binnen het OCMW de dienst Activering & Tewerkstelling opgericht. Maatschappelijk werker Karmen Mechelaere werd hierbij aangesteld als activeringscoach, die - zoals de naam zegt - zowat 70 leefloners in de stad zal activeren door in te zetten op het volgen van een opleiding of het verbeteren van de taalkennis.

Projecten

Ondertussen werden ook al verschillende projecten opgezet. “Zo wordt momenteel samengewerkt met de land- en tuinbouwsector in onze stad. Seizoensarbeiders raken namelijk moeilijker tot in België waardoor de sector een tekort aan werkkrachten heeft. Twee Oudenburgse bedrijven toonden intussen al hun interesse”, zegt schepen Vanooren. “Verschillende cliënten werden ook geactiveerd als wijkwerkers. Vijf cliënten gingen aan de slag bij het project ‘veilig winkelen’ in Oostende, drie anderen konden starten bij onze groendienst. Leeflooncliënten kunnen ook werkervaring opdoen in een tijdelijke werkervaring-trajecten (TWE). Momenteel lopen er al enkele tewerkstellingen bij de stad en Kringwinkel Kust. Uniek in de regio: we laten de tewerkstellingen ook voorafgaan door sollicitaties.”

Bpost

Bovendien nemen verschillende cliënten ook deel aan de rekruteringstrajecten van Bpost. “In zo’n traject krijgt men de kans om tijdens een opleiding van één jaar hun middelbaar diploma en rijbewijs te behalen, en werkstage te doen bij Bpost. Als ze slagen, kunnen ze er met zekerheid aan de slag. Drie personen gaan in september alvast van start. In het najaar wil het OCMW de trajecten ook uitbreiden met één of meerdere tewerkstellingen bij privépartners”, besluit de schepen.

Alle info: karmen.mechelaere@ocmw-oudenburg.be of via 0492/21.87.35 op maandag, donderdag en vrijdagvoormiddag.