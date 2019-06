Stad schrijft Bpost boze brief na gebrekkige postbedeling in deelgemeente Ettelgem Timmy Van Assche

19u43 0 Oudenburg Het stadsbestuur van Oudenburg heeft een gepeperde brief naar Bpost gestuurd, nadat er vanuit deelgemeente Ettelgem heel klachten komen over een gebrekkige postbedeling. “We eisen dat deze situatie snel in orde komt”, stelt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

“Wekelijks krijg ik meldingen van inwoners uit Ettelgem dat ze hun post niet, verkeerd of te laat ontvangen hebben. Keer op keer contacteren wij Bpost waar we telkens hetzelfde antwoord krijgen: ‘er is geen vaste postbode beschikbaar waardoor er gewerkt wordt met interims’. Het is echter vrij duidelijk dat de postbedeling in deze deelgemeente een structureel probleem vormt. Daarom willen wij als stad op zeer korte termijn ook een structurele oplossing. Vandaar dat ik een brief, zowel schriftelijk als per mail, gericht heb aan Bpost. Het gaat niet alleen over privécorrespondentie, maar wij betalen Bpost ook telkens 709 euro om het stadsmagazine rond te brengen. Als onze inwoners het magazine dan niet ontvangen, is er een groot probleem.”

In zijn brief aan Bpost vraagt de Oudenburgse Burgemeester om per direct een correcte en dagelijkse postbedeling te garanderen. Daarom werden de postrondes opgevraagd om zo vanuit de stad eventueel suggesties voor verbeteringen aan te kunnen brengen.