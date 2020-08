Stad schenkt vangkooien aan Zwerfkatjes Oudenburg: “Alsmaar meer zwerfkatten in onze stad” Timmy Van Assche

18 augustus 2020

18u19 0 Oudenburg Het aantal zwerfkatten in Oudenburg lijkt in stijgende lijn te zitten. In het voorjaar alleen al werden meer dan 30 gevangen zwerfkatten naar het Blauwe Kruis in Oostende gebracht, nog eens ruim 70 kittens kregen onderdak. De stad schakelt een versnelling hoger in haar zwerfkattenbeleid en ondersteunt de vorig jaar opgerichte organisatie Zwerfkatjes Oudenburg.

Zwerfkatjes Oudenburg bestaat nu zowat een jaar en werd destijds opgericht door Silke Devriendt en Hermine D’Hondt. Met de steun van verschillende sympathisanten en stadsmedewerker Renaat Beyne worden zwerfkatten gevangen, naar de dierenarts gebracht voor sterilisatie of castratie, en vervolgens weer uitgezet op de plaats waar ze werden aangetroffen. Voor nog te socialiseren kittens wordt een thuis gezocht. Net als de politie en medewerkers van de stad beschikt Zwerfkatjes Oudenburg over een chiplezer om zwerfkatten van huiskatten te onderscheiden. “Onze werking kan ook rekenen op de steun van verschillende handelaars, waar we een spaarpotje hebben staan om bijvoorbeeld kattenvoer aan te kopen”, zeggen Silke en Hermine.

De organisatie krijgt ook een duw in de rug van het stadsbestuur. “We schenken hen deze keer twee vangkooien ter waarde van 43 en 37 euro, die bij een lokale handelaar werden aangekocht”, geeft schepen van Dierenwelzijn Gino Dumon (sp.a) mee. “Met zo'n kooi is het gemakkelijker om gesignaleerde zwerfkatten effectief te vangen. Zwerfkatjes Oudenburg levert heel wat belangrijk werk voor onze stad. In het voorjaar alleen al was er sprake van meer dan 30 gevangen zwerfkatten. De stad komt tussen in de sterilisatie of castratie, wat komt op 85 euro per ingreep. We hebben ook een samenwerking met het Blauw Kruis in Oostende.” De stad wil in de toekomst ook tussenkomen in de bouw of aanschaf van schuilhokjes, waar zwerfkatten eten krijgen.

Blijkbaar zijn er alsmaar meer katten in Oudenburg, zo stelt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) vast. “De afgelopen weken en maanden zijn het aantal zwerfkatten in Oudenburg serieus gestegen. Enerzijds omdat de lente gekend staat als het kattenseizoen, waarin wilde niet-gesteriliseerde poezen zwanger geraken en veel kittens op de wereld zetten. Anderzijds werden er tijdens de coronalockdown heel wat katjes gekocht die nu tijdens de zomer langs straat worden achterlaten.” Bovendien wint de werking van Zerfkatjes Oudenburg ook aan bekendheid, waardoor er ook meer katten worden gevangen. Volgens SIlke en Hermine zijn er vooral veel zwerfkatten in de groene zones van deelgemeenten Roksem en Ettelgem. Meer info: www.facebook.com/zwerfkatjesoudenburg.