Stad plant ruim 870.000 euro investeringen in Riethove en Biezenbilk Timmy Van Assche

23 december 2019

18u40 2 Oudenburg Het stadsbestuur heeft een resem investeringen voorgesteld voor zowel woonzorgcentrum Riethove als lokaal dienstencentrum Biezenbilk. Het gaat om in totaal 871.000 euro voor de periode 2020-2025.

Eén van de investeringen betreft 150.000 euro in een nieuw Sociaal Huis, het vroegere OCMW. Concreet wordt Huize Van der Heyde in de Ettelgemsestraat afgebroken en zal de stad, volgens een publiek-private samenwerking, haar intrek nemen in de gelijkvloers van een nieuwbouw. Daarboven komen private woonsten.

“Om de omgeving van woonzorgcentrum Riethove verder aan te leggen, voorzien we 164.000 euro. Daartoe behoort de aanleg van een doorsteek van de site Riethove naar de Bellerochelaan”, geeft schepen van sociale zaken Romina Vanhooren (Open Vld) mee. “Voor de verdere uitbating van het woonzorgcentrum trekken we nog eens 122.000 euro uit.” Om de omgeving van het nieuwe dienstencentrum Riethove af te werken, wordt nog eens 60.000 euro vrijgemaakt.

Nog eens 350.000 euro gaat naar zogenaamde ‘duurzame installaties’ voor zowel het woonzorgcentrum als lokaal dienstencentrum. “Dat omvat bijvoorbeeld het installeren van zonnepanelen op de daken van de gebouwen. Het verwondert me dat, voor projecten die slechts enkele jaren oud zijn, er geen zonnepanelen waren voorzien. In Riethove wordt ook het verluchtingssysteem onder handen genomen en willen we zorgen voor een betere en handigere vaatwas. Ook heeft Biezenbilk nood aan extra berging en moeten de gebouwen qua brandveiligheid op punt worden gesteld", vervolgt Vanhooren. “Nog een pittige investering: 25.000 euro voor een elektrische wagen om in Oudenburg warme maaltijden rond te brengen. “Vooralsnog worden hiervoor twee klassieke auto’s gebruikt, maar eentje is fel verouderd en aan vervanging toe. Omdat de maaltijden toch in en rond de stad gebeuren, is het gebruik van een elektrische wagen niet meer dan logisch. Los van de infrastructurele inspanningen, willen we ook zorgen voor een betere omkadering van mantelzorgers, naast de bestaande mantelzorgpremie. Kortom: met ruim 870.000 aan investeringen in sociale zaken, tonen we met het stadsbestuur aan hoe serieus we dit beleidsdomein nemen.”