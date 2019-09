Stad Oudenburg schakelt Wijk-Werkers in, de eerste begint donderdag Bart Boterman

17 september 2019

10u47 1 Oudenburg In Oudenburg gaat donderdag de eerste WijkWerker aan de slag in opdracht van de gemeente. “Die persoon wordt verantwoordelijk voor de communicatie rond de werken in de Mandelwijk en zal het aanspreekpunt zijn voor de buurt", zegt bu rgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

Wijk-Werken is een initiatief van de VDAB, als opstapje om werkzoekenden naar het reguliere arbeidscircuit te leiden. “De komende maanden willen we nog heel wat WijkWerkers inzetten in de stad. Zo zijn er al contacten gelegd om per kerkhof een WijkWerker aan te stellen voor het goede onderhoud ervan”, aldus de burgemeester. Wijk-Werken voor de Stad Oudenburg houdt in dat je enkele uren per week klusjes uitvoert bij de stad of het OCMW, met een maximum van 60 uur per maand en 630 uur per jaar. Om in aanmerking te komen, met je als werkzoekende ingeschreven zijn bij de VDAB of een leefloon trekken. “Inwoners die zich geroepen voelen om mee te werken aan onze stad kunnen hiervoor contact opnemen met Bianca Dubois via info@perspectiefwerkt.be of 059/56.84.23", aldus Anthony Dumarey.