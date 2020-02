Stad organiseert nieuwe lessenreeks ‘start to run’ Timmy Van Assche

25 februari 2020

07u45 0 Oudenburg De Oudenburgse sportdienst organiseert vanaf donderdag 5 maart een nieuwe reeks ‘start to run’. Onder deskundige begeleiding bouwen deelnemers via een aangepast programma geleidelijk aan op naar een loopafstand van 5 kilometer.

Iedere donderdag is er een groepstraining voorzien om 19 uur op de atletiekpiste in de Bekestraat 16, nabij de sporthal. De eerste les wordt afgesloten door een infomoment, waarbij je tips en uitleg krijgt over het loopschema. “Lopen is de gezondste sport ter wereld, als het onder professionele begeleiding kan gebeuren”, meent sportschepen Ulrike Vanhessche (sp.a). “Deelnemen aan onze ‘start to run’ is een ideale voorbereiding op de Stadstrail van 3 mei en/of de Roman Duo Race op 21 juni. Naast training op de atletiekpiste wordt er ook gelopen op het nieuwe loopparcours aan de Hoge Dijken. Lopen in groep is de perfecte stimulans om je grenzen te verleggen.” Voorheen was de organisatie in handen van de vereniging Curieus Oudenburg.

Deelnemen kost 30 euro, inclusief verzekering. Inschrijven kan via het inschrijvingsplatform i-School. Meer info: www.oudenburg.be/starttorun.